«Курам на смех» назвал озеленение на центральной улице старейшина Бердска

На некачественное озеленение ул. Ленина указали чиновникам члены совета старейшин Бердска.

— На ул. Ленина сделали озеленение — просто курам на смех. Метр всего от поребрика до тротуара, а там посадили елочки. Вы, посмотрите, какая там елочка вырастает. Она будет чахлая. Вы хотя бы специалистов приглашайте, — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву член совета Вячеслав Власов, эколог и бывший руководитель отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Каравайцев ответил, что услышал мнение старейшин.