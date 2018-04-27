КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию в новом доме
продам студию в новом доме
продам трехкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Курам на смех» назвал озеленение на центральной улице старейшина Бердска

Прохоров судится с ФБК Навального по расследованию о вилле Хлопонина

Против закрытия данных о зарплатах чиновников выступил Абызов

Достижения города презентовал депутатам заксобрания мэр Бердска

Покончили с собой супруги-бизнесмены на пляже в Омске

Путин: за 7 лет создали мощнейшую боевую систему

Травников: Центром науки и инноваций станет Новосибирская область при участии Бердска

Огородят или снесут опасную трубу бывшей котельной возле школы в Бердске

Медведев останется главой правительства России до 2020 года

Укладка асфальта в лужи при ремонте дороги в Микрорайоне возмутила жителей Бердска

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


«Курам на смех» назвал озеленение на центральной улице старейшина Бердска

Бывший эколог, входящий в состав совета уверен, что нельзя высаживать елки на территории в метр шириной — они погибнут.

27.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Курам на смех назвал озеленение на центральной улице старейшина Бердска

Члены совета старейших на своих заседаниях поднимают много острых вопросов

На некачественное озеленение ул. Ленина указали чиновникам члены совета старейшин Бердска.

— На ул. Ленина сделали озеленение — просто курам на смех. Метр всего от поребрика до тротуара, а там посадили елочки. Вы, посмотрите, какая там елочка вырастает. Она будет чахлая. Вы хотя бы специалистов приглашайте, — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву член совета Вячеслав Власов, эколог и бывший руководитель отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Каравайцев ответил, что услышал мнение старейшин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Юные бердчане поразили депутатов Заксобрания своими способностями в счёте «Курам на смех» назвал озеленение на центральной улице старейшина Бердска Прохоров судится с ФБК Навального по расследованию о вилле Хлопонина

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика