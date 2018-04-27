Фильмы о войне покажут 9 мая на площади Горького в Бердске

Решил ввести новшество в программу празднования Дня Победы отдел культуры Бердска.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, на большом экране, который будет на сцене возле горадминистрации покажут военные фильмы. Демонстрация художественных фильмов пройдет 9 Мая с 15.00 до 19.00. Возле сцены для зрителей установят стулья.

Подборка фильмов еще ведется, отметила Оксана Михайловна.

Пока на площади будут показывать кино, в городском парке культуры и отдыха пройдет детский блок празднования 9 Мая. Впервые перед горожанами выступит детский духовой оркестр.