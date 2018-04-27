Покончили с собой супруги-бизнесмены на пляже в Омске

Омские следователи проводят проверку по факту обнаружения на Центральном пляже Омска двух тел со следами удушения. Погибшие — мужчина и женщина.

«Погибших нашли 24 апреля. Предположительная причина смерти — механическая асфиксия. Сейчас тела направлены на экспертизу», — рассказали «Новому Омску» в областном СКР по Омской области.

Тела были обнаружены в здании бывшей спасательной станции. Сейчас там располагается платная зона отдыха. Летом она надежно охраняется, а вот в несезон охранники там появляются лишь периодически.

Возможно, мужчина и женщина покончили жизнь самоубийством. Признаков насильственной смерти эксперты не нашли.

Позже омские следователи установили личности мужчины и женщины, которых нашли на Центральном пляже в Омске. Погибшие муж и жена. Им по 53 года. В Омске они владели фирмой по продаже электротехники.

По словам следователя СКР по Омской области, именно проблемы в семейном бизнесе и толкнули супругов на суицид. В предсмертной записке они рассказали, что приняли решение уйти из жизни из-за кредитов, якобы банки им сильно докучали. Также в записке семейная пара попросила прошения за неудобства, попросила их кремировать и развеять прах над Иртышом.

Известно, что погибшие жили в элитном доме на ул. Красина. В нем живут многие известные люди, в том числе и врио губернатора Александр Бурков. У них остался взрослый 30-летний сын, который сейчас учится в Англии.

Также сообщалось, что супруги могли свести счеты с жизнью из-за долгов. Они владели компьютерным магазином «Никс Омск», в последнее время дела шли плохо из-за конкуренции с сетевыми супермаркетами.

Однако следователи не обнаружили у предпринимателей ни долгов, ни исполнительных производств, сообщает om1.ru. Более того, в их элитной квартире на улице Красина оказалось 2 млн рублей наличными. Также муж с женой оставили дорогой автомобиль «Мерседес».

В квартире также нашли вторую записку, в которой мужчина просит позаботиться о бизнесе и раздать заказанные товары.

— Я не знаю, как остановить этот процесс. Остановлю заказы — разбегутся сотрудники. Разбегутся сотрудники — конец всему. Разворуют все… Душа болит не о том, как уйти, а как уйти порядочно более-менее. Еще раз прошу нижайше не оставить мою просьбу о ликвидации и части товара покупателям. Причины: 1. Глобалисты выдавили с рынка демпингом цен. 2. Сам проворонил внешнее изменение рынка, — приводит издание выдержку из записки.

Однако у следователей пока нет ответа, почему предприниматели пошли на такой шаг, если у них не было долгов и, в крайнем случае, оставалась возможность банкротства. Записки будут отправлены на графологическую экспертизу.