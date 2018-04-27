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Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

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Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

Минобороны дает добро на то, чтобы дорога прошла по его землям. Планируется, что данные участки поставят на кадастровый учет в 2018 году. (ВИДЕО)

27.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 123 коммент.

Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

Идея открыть площадь Горького для разгрузки транспорта возникла у бердской власти власти более двух лет назад

Вспомнили об идее сквозного проезда по ул. Горького 25 апреля на совете старейшин в Бердске.

— Эта идея старая была: ул. Горького и площадь открыть для сквозного движения до ул. Вокзальной. Эта идея в какой-то степени живет или ее отставили? — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву старейшина Николай Илюшечкин.

По словам Каравайцева, данная идея жива и к тому же определена в генеральном плане Бердска. В настоящее время решается вопрос с Министерством обороны, так как ул. Горького в своем продолжении проходит по землям минобороны.

Автор видео Галина Панчева

— Когда решим вопрос с минобороны, тогда будем рассматривать строительство дороги в той части и открытие улицы на площади, — пояснил Каравайцев.

— А участки минобороны, они в какой степени сейчас решаются? Что-то там город проворонил. Представление документов. Минобороны давало разрешение. Город проворонил. И второй раз, якобы, выслали документы, вот как сейчас решается вопрос. Там же и территория большая, и там же жилые дома, и застройка может быть. Это важная для города территория, — отметил Илюшечкин.

Ситуация следующая: минобороны приготовил приказ, где данные четыре участка были определены, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет, объяснил Федор Васильевич.

— В настоящее время отправлена новая схема, с учетом замечаний, они приготовят новый приказ и данные участки будут поставлены на кадастровый учет. Мы постараемся решить этот вопрос в 2018 году, — уверил Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса. Якобы она способна разгрузить половину города.

О строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона главной площади Горького. заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города( к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Перевозчики и проектировщики, разделяя идею разгрузки центральной части города за счет продления ул. Горького и открытие площади, выражают сомнения. В-первых, необходимо асфальтировать и периферийные улицы. Во-вторых, чтобы открыть площадь Горького, нужно сделать дорогу, которая сейчас есть только до Преображенского храма, иначе затея теряет смысл.


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(123) Комментариев

  1. Аноним

    как хорошо теперь в ленту заезжать

    Thumb up 11 Thumb down 49

  2. Аноним

    Не все жители довольны будут,Но город разгрузит эта прямая улица основательно,на микрорайон и в белокаменный не нужно будет петлять по всему городу…

    Thumb up 58 Thumb down 27

    • Аноним

      Дурень , Красноармейскую и Красную Сибирь разгрузит , а дорогу с южного и Белокаменного загрузит .

      Thumb up 28 Thumb down 42

      • Аноним

        И еще вопрос возникает — это через площадь хотят сделать трассу или петлять надо .
        Как не крути , а свинье кафтан не идет .

        Thumb up 33 Thumb down 15

      • Аноним

        Я Вас «Кирзовый сапог»дурнем не называл,на Белокаменном,и Южном полно перекрестков и разьездов,и при нормальной организации движения город только выиграет…И еще земляк,когда ты учился,я преподавал!!!

        Thumb up 43 Thumb down 12

  3. Аноним

    И куда этот проезд будет вести ?
    В поля предназначенные для сельских угодий ?
    А смысл ?

    Thumb up 37 Thumb down 33

  4. я

    в том то и дело, что до храма есть только дорога — по одной полосе в каждую сторону — тротуара нет, по ней еще и люди ходят. А из широченной дороги уходить в 1 полосу, да еще и с пешеходами на проезжей части -сомнительное удобство.

    Thumb up 72 Thumb down 13

  5. Аноним

    Ничего эта улица не разгрузит. Но 100% что у Шестернина и К на подставные фамилии земли вдоль этой дороги уже замышкованы

    Thumb up 69 Thumb down 25

    • Аноним

      Там что мышковать то???Это побережье?Они «лютые»там что еще пять ТРК построят,так скоро не хватит им покупателей,и пятерка и лента и холидей,и магнит…Везде ВРАГИ ВАМ брацы Чудятся(как Сталину в 1937),ПРЕДЛОЖИТЕ свой вариант разгрузки деревеньки нашей,ну много техники…надо искать выход.

      Thumb up 20 Thumb down 28

      • Аноним

        Да просто -въезд напротив поселка Вега где светофор зачем то поставили, за химзаводом, через мичуринец как раз к кирзаводу и на Черемушную, потом по Боровой через бывшую Жд на выезд через Попова за заправкой.
        И так же обратно.
        Из города уйдут все грузовики кроме Марира и Магнита.
        Разгрузится Вокзальная, Ленина, Первомайская, Красная сибирь.
        А так счас на перекрестке — Вокзальная- Голького кажный день аварии, а потом вообще станет колом от постоянных ДТП. 8) 8) 8)

        Thumb up 32 Thumb down 8

      • Аноним

        Хорошо. ПРЕДЛАГАЮ:
        1. Обеспечить возможности для развития бизнеса и промышленности в Бердске. Чтобы не приходилось мотаться на работу чёрти-знает куда ежедневно.
        2. Пока в Бердске работы нет — развивать общественный транспорт. Не этот позорный признак бедности — маршрутки с охреневшими водилами — а нормальный, вместительный, комфортабельный, следующий по графику и нормальным маршрутам транспорт.

        А решать проблему «сейчас мы всё закатаем в дороги» пробовали в несоизмеримо более развитой и богатой чем РФ стране США в прошлом веке. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ даже у них! Всё равно, даже при движении в три уровня — пробки повсюду!

        Поэтому у нас откроют площадь — упрётся пробка в сужение за церковью. Не будет пробки там — будет на мосту. Не будет на мосту — будет на новом посёлке. Не на новом посёлке — так на вшивой — и так далее. Если посчитаете сколько денег надо вбухать на развязки и всё прочее чтобы обеспечить такой поток без пробок — обнаружите, что проще и дешевле весь Бердск в другое место перевести, чем такие транспортные пути организовывать.

        Ещё раз — НИ У КОГО не получилось в мире! Все отказались или в пользу общественного транспорта или в приближении места жизни людей к местам работы.

        Thumb up 33 Thumb down 7

        • Аноним

          И много в США общественного транспорта?

          Thumb up 2 Thumb down 5

          • Аноним

            Ну например Нью-Йоркское метро — имеет самое большое количество станций — 421. В Лос Анджелесе было построено 127 станций «метро» с 1990 года.
            Но это мегаполисы. А в обычных городах США пошли по пути распределения населения по огромным пригородам — suburbs. И, соответственно, офисы находятся где-то в тех же пригородах. Например в главном офисе Майкрософт в Редмонде работает 30 тыс. сотрудников. А в самом Редмонде живёт только 53 тыс. человек.

            Т. е. суть примерно та же что и когда-то, например ПО Вега в Бердске. Далеко ездить не надо! Большая часть может пройтись до работы пешком или проехать на велике.

            Thumb up 15 Thumb down 2

        • Аноним

          Еще одна благородная причина ?
          Работой то обеспечат , только толку тебе от нее не будет .

          Thumb up 2 Thumb down 4

      • Аноним

        В дополнение к предыдущему.
        Если уж совсем припёрло и нет ни времени ни денег, то надо сделать следующее:
        3.1. Расширить Первомайскую до Ленина до четырёх настоящих полос и сделать её главной. То есть вот прямо чтобы транспорт безо всяких светофоров растекался по городу куда надо.
        3.2. (опционально) «Пробить» Песчаную напрямую до Попова чтобы не было аппендикса со спуском вниз. Это будет ответвление на Попова и на Дом отдыха со всеми теми районами.
        3.5. Сделать подземные или надземные переходы над Первомайской. Или ещё как-то убрать нерегулируемые пешеходные переходы.
        3.4. Сделать «умные» светофоры, чтобы в часы пик давали приоритет Первомайской и (особенно!) Комсомольской-Красной Сибири даже перед Ленина! И, главное, с утра приоритет Первомайской при выезде не трассу! Кстати даже если открыть площадь — это всё равно придётся делать — только на Горького, а не на Первомайской!
        3.5. ГЛАВНОЕ: отремонтировать все упомянутые дороги и особенно Первомайскую так, чтобы не приходилось снижать скорость и рулить «змейкой» из за ям, ухабов, торчащих люков колодцев.

        Всё. Дёшево и сердито. При таких улучшениях по Первомайской-Попова-Комсомольской и т. п. в часы пик можно будет продавить всё, что приедет с трассы вечером и в обратном направлении утром.

        А сверх этого улучшать смысла нет. Потому что будете ли вы стоять в пробке в Бердске или на трассе — никак не влияет на длительность пути!

        Thumb up 34 Thumb down 6

        • Аноним

          Это вы братцы «Анонимы»правильно все предположили и про вьезд с пос.Вега,и про выезд через попова…от только дырки на танковом полигоне-ул.Первомайской кое как денюжки наскребли заляпать,а то что вы предположили хорошо,»…жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется не мне ни тебе»…

          Thumb up 18 Thumb down 1

        • Житель города

          Все правильно написал «Аноним». Согласен с ним полностью. Вот бы нашему главе города такое масштабное мышление. Главе стоило бы подумать … прежде чем делать такой шаг, что город живет не только дорогами и походами за едой. У жителей города есть дети, которые гуляют по вечерам и выходным по площади, на площади проходят культурные мероприятия ….. Глава лучше бы на качество дорог обратил внимание ….. Печально, что нашим городом правят временщики, которым и дела нет до интересов горожан.

          Thumb up 35 Thumb down 5

        • Аноним

          Город растёт в строну раздольного а вы все об умных светофорах и узких первомайской, комсомольской и красной Сибири упирающейся с лунную талдычите. Попова ещё приплели.
          Вот масштабное мышление, точно.

          Thumb up 10 Thumb down 11

  6. Аноним

    Маршруты ОТ наверное сильно поменяются.. впервые можно сказать со времени появления ОТ =)

    Thumb up 9 Thumb down 7

  7. Аноним

    «Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске»

    Значит Бердчан, ЛИШАТ прогулочной площади используемой для семейного отдыха, чтобы меру ездить на работу стало проще!
    :-! :-! :-!

    Thumb up 89 Thumb down 30

  8. Аноним

    представляю сколько народу будет в праздники в ленте *HELP*

    Thumb up 1 Thumb down 25

    • Аноним

      «представляю сколько народу будет в праздники в ленте»

      Ажиотаж пройдет. Цены в Ленте практически не отличаются от «конкурентов». Оказывается в Новосибирске и Бердске это два абсолютно разных магазина!

      Thumb up 62 Thumb down 2

  9. Марта

    2 года власти думают, действовать когда начнут????? или они только в своих интересах действуют???? дорогу уже сделайте, а то ежедневно я по Бердску добираюсь до дома, дольше чем до Академа

    Thumb up 22 Thumb down 26

  10. Аноним

    Снова да ладом.

    Thumb up 9 Thumb down 1

    • Аноним

      за сосновкой

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Аноним

        Ну они и открыть хотят ул.Горького,чтоб жители улыбино и бурмистрово силос без проблем завозили в хранилища…Чтож сограждане противоречим всем инновациям,неужели не видите,стоим в пробках в Бердске…Предлагайте варианты,а так как бабы базарные…Да у Сосновки сеют еще немного,только при чем тут Горького???А замахнуть на Лунную за 5 минут в вечерние часы пик неужель плохо???

        Thumb up 16 Thumb down 9

        • Аноним

          Чтоб замахнуть на лунную это надо мост строить где коса и дорогу делать через лес .

          Thumb up 2 Thumb down 1

          • Аноним

            Ох и несет вас земляк!!!!Через косу и лес?!!!Да это по масштабней крымского моста будет,родине года три газом на эту затею торговать придется!!!!Но фантазия великолепна!!!!!

            Thumb up 0 Thumb down 0

  11. igk63

    В настоящее время площадьэто лежбище крылатых крыс и бомжей.А гулять с детьми нужно в парке.Даёшь сквозной проезд! =)

    Thumb up 39 Thumb down 65

    • Аноним

      «гулять с детьми нужно в парке.»

      Парка в Бердске НЕТ! 90% Лысина вместо деревьев! Четверть парка огромная парковка! Вторая четверть Уродливая свалка старого металлолома — называемого лунапарком! Даже элементарного общественного ТУАЛЕТА НЕТ — это на 100000 человек, где какать, где гуляешь?! Люди не роботы, поэтому весь парк закакан людьми!

      Thumb up 2 Thumb down 1

  12. Аноним

    Каравайцев — новосибирский кадастровый инженер. Имеющий к градостроительству такое же отношение как задние стопари к зайцу. Начальник отдела градостроительства — бывшая секретарь Устюжаниной и Беликовой, даже не знаю есть у нее высшее образование или нет. Как такие люди могут что то решать в Нашем городе? На управление градостроительства одни сплошные негативные отзывы — затягивание поголовное рассмотрения всех заявлений, хамство сотрудников, особенно специалиста по фамилии Кареба. Добавим сюда жену кадастрового инженера Замулина, который фигурирует в деле Проценко. Сплошной непрофессинализм и коррупция. Гнать поганой метлой их всех пора. И эти люди будут нам говорить за испаганивание нашей площади???

    Thumb up 51 Thumb down 4

    • Аноним

      У нас швеи дороги строят и ничо. :( :( :(

      Thumb up 12 Thumb down 2

    • фёдор

      Полностью согласен-это балаган бездарей и случайных людей,зато как прославилась то бердская администрация своим негативом,прям на весь мир,раньше даже в соседних регионах мало кто слышал о» достижениях» бердских властей,а теперь,как говорится, впереди планеты всей.

      Thumb up 15 Thumb down 0

  13. Raven

    Ну что, отъездилась ребетня на скейтах, великах, самокатах, роликах? И семьям с ребетней уже не погулять по площади, не посидеть на лавочках. А где новогоднюю елку и горку будут устанавливать? А городские праздники? Что-же за вредители городом лет 30 правят. Всю зелень вырубили, все берега распродали. >:o

    Thumb up 69 Thumb down 15

  14. Тормоз

    Поняли зачем ёлку в сторону откинули? Вот оно че..Теперь покойников мимо мэрии возить будут..Очень удобно. По узенькой дорожке..как в песне..Потому что Горького частники давно заприватизировали и кап.доиов настроили. Когда коммунисты хотели там дорогу делать, планировали большие дома построить, да халупки снести. А всё..Дальше храма теперь узко будет..Подумал наш варяг-то? Помесил там грязь лично?

    Thumb up 31 Thumb down 7

  15. Блонди-нка

    Не было такого и вот опять… забыли спросить жителей Бердска…. был у нас тихий центр, дети катались на велосипедах/роликах, родители с малышами, пенсионеры, молодежь тихо-мирно гуляли…..всё, отгулялись. да здравствует пыль, шум, аварии.

    Thumb up 49 Thumb down 17

  16. Аноним

    Деревушку Бердск где можно гулять как хочешь и где хочешь уже увы не вернуть. Мы в процессе огораживания.
    Тут уже набережную требуют, так и до метро дело дойдет :-D

    Thumb up 15 Thumb down 7

  17. Аноним

    Отлично!
    Городу очень нужна эта дорога. Это даст толчок развития и Южного и Юго-Западного.
    Скорее бы!

    Thumb up 28 Thumb down 55

    • Аноним

      Толчок-то может и даст, но точно не развития.

      Всё это даже в мечтах — игра с нулевой суммой: или страдаете вы на Южном-Юго-Западном — или страдает центр Бердска, который лишается случайного подарка судьбы — нормальной ровной асфальтированной площадки для досуга.

      Но в реальности я не сомневаюсь, что и вы проиграете — и центр. Потому что (ещё раз) длительность дороги до дома это не уменьшит. Пробки не исчезнут, а переместятся в другое место. Только и всего.

      И Шестернин сделает это — и убежит как Терепа-Михайлов. Или сядет как Потапов. А площадь уже не закроют. Как не вернули берега на Попова, как не отмотать назад продажу земель во всём Бердске под точечную застройку и много ещё чего. :(

      Thumb up 42 Thumb down 8

    • Гость

      У меня дядька всё метро от Речного вокзала до Академгородка ждал. Да так и помер. ;)

      Thumb up 21 Thumb down 3

    • Raven

      Нью-Васюки что ли? :-D

      Thumb up 5 Thumb down 2

  18. Гость

    Вот что из этого получится:
    1. Была более-менее ровная городская площадь, а станет асфальт с колеёй и вечные рассказы «нет денег на новый асфальт»!
    2. На вокзальном выезде будет утренний и вечерний затык.
    3. Постоянные «ночные гонки» под полный игнор ГИБДД.
    4. В горпарке начнётся строительство домов, домиков и децццких кафе вдоль открытого проезда — парку окончательный трындец! :-!

    Thumb up 49 Thumb down 13

    • местный

      Гость, может проще уже в направлении кладбища сразу начать двигаться, все равно ведь все умрем и все будет плохо, да?

      Люди, откуда столько пессимизма? Почему нет у таких гостей, Анонимов, Лолов и так далее хотя бы малой веры и желания сделать будущее наших детей светлым и радостным?

      Гость и сочувствующие, ответьте пожалуйста:
      — кому и чем поможет ваше нытье?
      — кого должны радовать ваши предстказания что все будет плохо?
      — почему критикуя все и вся, вы ни разу ничего конструктивного не предложили сделать? (продаться с потрохами и стать колонией другой страны я не считаю конструктивом)

      Thumb up 16 Thumb down 33

      • Аноним

        Ну при чём тут колония? Какая ещё продажа???

        Вы, местный, уж простите, но типичный эгоист. Ещё и глуповатый к тому же (с эгоистами такое часто случается). На таких как вы вся ныняшняя деградация и держится. Одних мочат — другие радуются непонятно чему, не понимая что до них самих просто очередь пока не дошла…

        Когда ухудшат жизнь жителям центра, а для вас всё равно ничего не улучшится — вы или всё то, что думали «забудете» (вот как Шаман «забыл», что считал что тот же Трамп — это «победа России») и будете традиционно искать причину своих бед в ком-то далёком или выдуманном — например в том, кто будет вместо Трампа (коль скоро вы и в этой теме про «колонию» заныли) или в мифической пятой колонне или в ком угодно, кроме себя самого. Который до всего этого думал, что «ну вот это-то ЛИЧНО МНЕ поможет…» и как всегда ошибся. :-!

        Thumb up 10 Thumb down 12

        • местный

          Поставил вам минус по нескольким причинам:

          1. Фиксирую, что от ответов на поставленные вопросы вы ушли. Впрочем обязанности отвечать конечно нет, но без этого вести диалог невозможно.

          2. Я живу на микрорайоне и плюсы такого решения вижу для нескольких десятков тысяч человек. Как и минусы для порядка 50 жителей вдоль Горького и для предпочитающих гулять на площади. Права его у всех — я призываю учитывать все стороны, а не только жителей центра, при этом нигде не выпячивая «лично мне». Если это эгоизм в вашем понимании, то дело ваше.

          3. Еще раз: вы возмущаетесь собственным прогнозом на будущее. Как думаете, это поведение характерно для глупца или мудреца? :)
          У меня лично прогноз другой. Убеждать друг друга бесполезно — время все расставит по своим местам.

          Thumb up 15 Thumb down 18

          • Гость

            Современная тенденция в городах всего мира — освобождать центр города от машин и выхлопных газов, развивать пешеходные зоны! Но нашим ба**нам своё: лишь бы до администрации задницу привозили по кратчайшему пути!
            А по поводу «не предлагаете» — так давно уже предложили: пробить выезд с Островского на трассу через ул.Промышленная. А Микрорайон и Жилмассив надо связывать продлением ул. Первомайская, благо она так дальше и идёт, и там и продолжена! И не надо с МО решать вопрос о земле!
            Мой ответ и «местному» в том числе. :-! =-O

            Thumb up 17 Thumb down 9

            • a.danilov

              » давно уже предложили: пробить выезд с Островского на трассу через ул.Промышленная.»(с)

              ЧТО вам даст это «пробитый выезд»? КУДА вы будете по нему «выезжать»?
              В сторону Искитима , сейчас какая-то проблема выезжать?

              Thumb up 11 Thumb down 8

              • Гость

                Бердску необходима объездная дорога, по которой будут распределяться потоки на выезд, не пытаясь щщщщемицццо через центр города. На большую дугу-полукольцо тем более денег не наберут. Вот поэтому, используя открытую для грузового движения ул.Островского, можно исполнить полумеру — прокол через гаражи «Шадриха» с выходом на Промышленную (её нужно расширить и исправить) и дальше на Искитим-Алтай.
                Едущие из Микрорайона-Жилмассива в сторону Нска смогли бы распределяться по достроенной до Семи Ветров Первомайской, где она и есть уже, и Красной Сибири. А Горького «на выезд» и так еле справляется, а, если ещё нагрузить, вообще будет вечной пробкой по утрам и вечерам. :(

                Thumb up 6 Thumb down 4

              • a.danilov

                «прокол» для транзитного транспорта? вы вот это сейчас прям на полном серьёзе?
                и, КУДА этот транзит пойдёт?

                Thumb up 3 Thumb down 1

              • местный

                Гость, еще раз попробуйте, а то поток сознания не ясен все еще.

                1. Объездная дорога — это путь для транзита чтобы не загружать город! Транзит идет по БШ, потому что есть ТОЛЬКО ДВЕ дороги: на Искитим и в Н-ск. Как у вас в голове увязался транзит с «проколом»???

                2. Выход из города в сторону Искитима по 6 полосной Горького (по 3 полосы в каждую сторону) НЕ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМ!
                Проблемы с выездом в сторону Н-ска по Горького тоже нет: даже утром ВСЕ успевают за один зеленый даже в час пик!
                Встречный вопрос: за что вы так не любите жителей Островского и спортивной, а также гуляющих в парке Победы и городском парке, что хотите вдоль них «транзит» из грузовиков запустить????

                Thumb up 4 Thumb down 1

            • местный

              По Островского полностью согласен с Даниловым: проблем в сторону Искитима нет, так что чем и кому это поможет пока не особо представляю.

              По Первомайской, сама по себе идея ее продления до Космического очень правильная и разумная с моей точки зрения.
              Но есть существенная разница с идеей продления Горького:
              1. Участок от Островского до БШ по утрам стоит, и от БШ до Комсомольской по вечерам — в глухой пробке. Нагрузка по этому участку уже за пределами и эту проблему никак продление ее не решит!
              2. Бердск развивается сейчас Белокаменным, Пионерской, Раздольным и так далее — этим районам продление Первомайской особо не поможет.
              3. Горького от Пионерской и дальше (смотрим в перспективу на 10-20 лет) дает НОВУЮ дорогу, а идея Первомайской опирается на СУЩЕСТВУЮЩУЮ дорожную сеть. Разницу чувствуете?

              Итог: если совсем по-хорошему и если не надо выбирать, то надо было бы делать обе идеи: и Горького и Первомайскую.
              Но в реальности и существующих условиях, однозначно Горького более приоритетна и даст выхлоп быстрее и больше.

              Thumb up 9 Thumb down 13

              • Аноним

                от идей местного чет голубиным пометом попахивает

                Thumb up 10 Thumb down 7

            • Аноним

              Разгрузка ул.Вокзальной от транзитного транспорта Искитима и Академа.

              Федеральную трассу объезд нужно делать с другой стороны реки Бердь — это единственный мудрый объезд, который только можно придумать!

              Thumb up 5 Thumb down 0

          • Галина

            местный, а вы не думаете о том, что дорога дальше церкви очень узкая, и что бы открывать сплошной проезд, надо сносить дома и расширять дорогу. А этого делать ни кто не будет, так как деньги не хилые частникам выплачивать надо будет. В результате проезд будет только до мэрии ( удобно мэру так) или в лучшем случае до Островского. На большее не рассчитывайте. Остальные денежки распилят и все.

            Thumb up 1 Thumb down 0

        • гость

          дело местный говорит.
          а ты опять только ноешь в ответ ничего не предлагая :-!

          Thumb up 8 Thumb down 15

      • Аноним

        На всякий случай — я живу не в центре. Напротив — если трафик начнут пускать через центр — мне лично дышать легче станет.

        Но я, бывает, прохожу через площадь и искренне радуюсь за людей, что хотя бы у них есть куда выйти из своих трущоб и подвигаться, за пацанов, которые там на скейтах катаются, за молодых родителей с детьми, которым пока есть где гулять… И я не хочу чтобы и это немногое было отнято у людей и бездарно и бесполезно уничтожено.

        Thumb up 22 Thumb down 11

  19. местный

    Вот так утро, вот так новости!

    — школа в этом году начинает строиться на южном
    — теперь еще и сад там
    — многострадальный долгострой/недострой на военнике наконец привести в порядок
    — Горького откроют и протянут чеерз военник и совсем заживем здорово!

    Жизнь то налаживается — УРА!

    Thumb up 18 Thumb down 21

  20. Наталья

    Осмелюсь повторить свое предложение по разгрузке дорог города.Нужно продлить Островского до Химзаводской,чтобы транспорт,направляющийся в сторону Химзаводской не был завязан с трассой Р-256.Дорога там пройдет мимо парка Победы,мостик надо соорудить через Шадриху для автомобилей и переезд через ж.д путь.Потому что,если стоит трасса в сторону Барнаула пробки непробиваемые образуются в Бердске и никакие сквозные проезды-выезды на трассу не помогут.

    Thumb up 21 Thumb down 4

    • a.danilov

      идея- утопия.
      1. надо будет строить мост
      2. как-то решать проблему жд с насыпью поперёк
      3.куча гаражей и овощехранилищ со множеством частников
      4. куда в итоге выйдет? на Промышленную? а дальше?

      вы хотя бы примерно представляете какой это объем инвестиций и подготовительных работ с согласованиями на всех уровнях?

      Thumb up 11 Thumb down 10

      • Наталья

        А разве строительство этих сквозных проездов-выездов на трассу не требует согласования, инвестиций и решения проблем с расширением улицы (возможно сноса домов),но если стоит трасса в пробке,то движение во всем городе парализовано.Районы города должны быть соединены независимо от трассы.И потом,разве ж.д. переезды строятся по направлению ж.д.,по всем законам движения автотранспорта переезды строятся поперек жд линии.

        Thumb up 12 Thumb down 2

        • a.danilov

          наверняка требуют, но в значительно мЕньшей степени.

          ps. у нас коллектор-то на участке 500 метров полгода укладывали, всё разворотили и до сих пор дорогу сделать не могут(я о Первомайской), а вы о таких масштабных проектах говорите.
          Да их только согласовывать лет 10 будут.

          Thumb up 11 Thumb down 6

      • Гость

        А через аэродром меньше?! :-!

        Thumb up 6 Thumb down 3

      • Аноним

        Данилов, проедьте вдоль химзаводской и посчитайте переезды, и ничо, ведь все ездят.

        Thumb up 6 Thumb down 5

        • a.danilov

          мне зачем их считать? (если что их там 2).
          Дальше-то что?
          ЖД пути там(где предлагается «Дорогу» делать) идут по поднятой насыпи. Будете полностью перекладывать пути или копать туннель или что?

          Гаражи и овощехранилища- там придётся выкупать их чтобы снести.
          Мост… вы серьёзно? полноценный автомобильный мост. Поузнавайте какие это вложения. Из какого бюджета, если области даже на дороги федеральный не даёт? а у Бердска на ямочный ремонт-то не всегда наскрести могут(да и то- дотации из области).

          Ну и, главный вопрос ЧТО разгрузит эта весьма дорогая развязка?
          Опишите проблемы, которые она позволит решить.

          Thumb up 4 Thumb down 3

          • Аноним

            Справедливости ради если продлять Островского по прямой — то она как раз идёт мимо гаражей и овощехранилищ. Там ещё есть чудом не застроенное место…

            И резон продлять — тоже есть немалый. Это городская промзона. Проезд под путепроводом по трассе в часы пик — это удовольствие ничуть не меньшее чем аналогичный выезд в сторону Академа. «Хвост» там до второго переезда легко вырастает. Некоторые «особо умные» чтобы не стоять в этой пробке фигачат вдоль пешеходной дорожки с химзавода по ухабам, пересекая и уже тем самым полностью разрушив эту дорожку в одном месте…

            Другое дело, что с учётом «норм распилов» на такое строительство нужны ярды… Но и продления Горького — тоже в копеечку не малую влетит. Только похоже что в последнем случае эта копеечка частично в нужный карман упадёт :-D

            Thumb up 5 Thumb down 0

          • Аноним

            Уважаемый Данилов, поверьте, люди работают не только журналистами, но и на Промышленной, если бы Вы только знали, что творится в часы пик утром и вечером на спортивной, барнаульской, промышленной.
            А всё из-за того, что чтобы попасть с островского на промышленную надо проехать шесть перекрестков с выездом на транзитную федеральную трассу, вместо прямого проезда длинной сто метров.
            Но, уважаемый, Вы там утром и вечером не бываете.
            Побывайте как нибудь и напишите о впечатлениях.
            Спасибо.

            Thumb up 1 Thumb down 1

            • a.danilov

              у меня там гараж.
              И, да- много лет утром и вечером ходил за машиной и ездил на работу/с работы в Академ/Новосиб.
              Какие конкретно впечатления вас интересуют?
              Пожалуйста.

              ps. я бы ещё хоть как-то понял, если бы речь шла о том чтобы сделать объезд через дачи(по дамбе). Но строить мост через овраг… чистой воды утопия. Тем более оправдывать это транзитным «проколом»… ну, не о том это всё.

              Thumb up 2 Thumb down 0

              • Наталья

                Г.Данилов,а Вы в курсе,что на Вокзальной часто бывают аварии,особенно в летний период,когда дачники из Новосиба едут,например, в Бурмистрово,автомобильный поток в этот период резко увеличивается,бывает Вокзальную в том числе и трассу ремонтируют,это тоже происходит,как ни странно, в летний период.Альтернативы выбраться из Бердска в сторону Химзаводской нет,машины стоят в пробке по бердским улицам часами.Сейчас наступает летний период,я с ужасом думаю сколько времени потребуется по пятницам вечером,чтобы добираться из Академа до Бердска.Нужна дорога из Бердска до Химзаводской,минуя трассу.Это разгрузит городские улицы.А по поводу овощехранилищ,там всего одно,которое нужно снести и ,возможно,несколько гаражей,это намного дешевле,чем сносить дома для расширения улиц.

                Thumb up 0 Thumb down 0

              • a.danilov

                не настолько часто там «бывают аварии». А пробки летом на выездах из-за бесконечных ремонтов трасс. Абсолютно никак(от слова совсем) ваш «мост» ничего не разгрузит.
                А если вам критичен летний выезд в Бурмистрово- езжайте по проселкам(кстати, вполне хорошая там дорога). Заодно срежете пару десятков км.
                А улицы ваша «трасса из Бердска до Химзаводской» никак не разгрузит.
                Единственное кому это может быть выгодно- тем кто работает в районе Промышленной. И всё.
                К тому же, вы явно не учитываете, что ваш вариант требует ещё и многоуровневой развязки в месте примыкания к фед.трассе. Или вам до неё не надо, а только до Химзаводской?

                Thumb up 0 Thumb down 0

              • Аноним

                Наталья, Восточный объезд надо дождаться. И будет нам счастье. Трасса будет пустая от грузовиков и пр. Спокойно до Химзаводской доезжать будем.

                Thumb up 0 Thumb down 0

  21. Блин

    Товарищи радуещиеся и поддерживающие-поясните, какой ширины она может быть дальше церкви при соблюдении сан.нормы отступа от приватизированных домов.

    Thumb up 10 Thumb down 8

    • местный

      Я вроде «радующийся», поэтому выскажусь.

      Давай рассмотрим существующие дороги в микрорайон:
      1. Красная Сибирь: от Боровой до Павлова ширина 8,5 метров
      2. Красноармейская: от Павлова до Советской ширина 7,5 метров

      Потенциальная ширина Горького от церкви до Пионерской без изъятия земель в рамках существующих границ домов: 7,5-8,5 метров.

      Таким образом, даже если дорогу до церкви сделать по 2 полосы в каждую сторону, а от церкви до Белокаменного по 1 полосе в каждую сторону, это будет очень даже здорово.

      Вполне понимаю жителей домов вдоль будущей улицы Горького, которые выступают против. НО: господа, вы живете в черте города и когда селились вполне знали перспективы развития, так что пора признать необходимость учитывать нужды развития города и потребностей десятков тысяч (около 25-30 тысяч на данный момент) жителей микрорайона/южного/белокаменного/раздольного — вы

      Thumb up 21 Thumb down 12

      • местный

        извиняюсь, поправочка:
        — по 2 полосы Горького можно сделать до Пушкина от БШ
        — от Пушкина до церкви сейчас по 1 полосе и так дальше проложить и можно до самого Белокаменного — никаких узких мест согласно кадастровой карте с обозначенными законными границами — нет!

        Thumb up 14 Thumb down 10

        • Точно?

          Уверены? А тротуары? Мусорные бачки? Получится воронка с широким въездом от площади, а далее «бутылочное горло»..

          Thumb up 12 Thumb down 4

          • местный

            Если сомневаетесь — велкам с рулеткой на Красноармейскую и Красную Сибирь вдоль частника.

            Готов присоединиться и даже рулетку вам дать 10-метровую (которой точно хватит) — вот и посмотрю в ваши светлые и честные глаза после измерений.

            Thumb up 2 Thumb down 3

        • Аноним

          Это что за главная дорога по одной полосе через весь город?
          Вы трафик по ней представляете?
          По этой причине даже более широкую Ключевую не стали делать главной дорогой , а тут вдруг Горького можно. =-O

          Thumb up 7 Thumb down 5

          • Аноним

            красная сибирь, маяковского, островского, советская, пушкина, красноармейская, первомайская…..это только навскидку!
            все либо полностью, либо во многих местах по 1 полосе и очень протяженные!
            и что — чему мешает?

            Thumb up 3 Thumb down 4

          • местный

            В бердске почти все дороги по 1 полосе, если вдруг вам из другой страны это неизвестно…

            Thumb up 2 Thumb down 3

  22. Liza

    Итак гулять негде…везде машины, грязь, ямы. И для автомобилей ужасные условия. Все дороги в ямах, либо пол года дорога для ремонта перекрыта, и потом все равно на месте, где был ремонт, ямы. Город, стал таким позорным. Парк половину сделали, половина как после бомбежки. Видимо делать не собираются. А наш мэр просто бредит идеей площадь для машин открыть. И всех людей согнать в огороженный парк. Проблем то нет больше других в городе 8)

    Thumb up 23 Thumb down 10

    • фёдор

      Парк огороженный-в каком месте,что то не заметно. :-D

      Thumb up 6 Thumb down 4

      • Аноним

        В плане, в плане он огорожен — ажурным забором за несколько лямов. Видимо могильные заборчики вдоль дорог ставить уже некуда. Пора брать новые горизонты… Когда и он появится только и останется, что вынуждать жильцов каждый двор обносить заборчиком… за свой счёт у нужного подрядчика :-D

        Thumb up 1 Thumb down 3

      • Аноним

        «Парк огороженный-в каком месте,что то не заметно.»

        26 лямов на могильную оградку депутаты в 2017 году жаждали «пожертвовать»! :( =-O :-!

        Thumb up 0 Thumb down 1

  23. Аноним

    Идея правильная и предлагаю градоначальнику не вестись на «слёзы» заинтересованных лиц коих 1-3% !
    Есть ещё нытики которым всё что ни делается —всё плохо!

    Thumb up 13 Thumb down 19

    • Аноним

      А Мэр решения принимает только после учета тутошних мнений!!!!Так жизнь остановит свой ход,пока мы бла-блакаем…

      Thumb up 1 Thumb down 4

  24. Лимон

    Вы знаете прочитала ваши комментарии Молодцы По вопросу Комсомольская Первомайская Попова Фергану снесли дома как ставили так и строят Сносите бараки по Первомайской расширьте проезжую часть То же самое на Комсомольской. Строители многоэтажек делали замеры по грунту и грунтовым водам под строительство многоэтажек 2-х этажки часть осталась на Фергане Завтра подымутся грунтовые воды а через 3 года опять аварийный фонд в г.Бердске Лунную сказку построили — Детский сад на площадке без солнца подвалы домов по Лунной 10А и 10 уже сырые А позавчера обнаружилось что и фундамент по Спортивной 15 то же трещит старожилов не услышали
    Наша власть в первую очередь при сносе аварийных домов должна смотреть на транспортную развязку Но нет мы прилепим многоэтажки и ездите как хотите по 2- м полосам

    Thumb up 8 Thumb down 7

    • Аноним

      Вот первомайская уперается в странный забор , есле бы прежние депутаты думали головой , а не водкой , то сделали бы дорогу сначала , а потом строили , а сейчас там дома мешаются мешаются .

      Thumb up 7 Thumb down 1

  25. Аноним

    просто пробки переместятся в другое место, бредовая идея и вредная

    Thumb up 18 Thumb down 8

  26. Аноним

    интересно было бы провести голосование на сайте и узнаем кого сколько процентов

    Thumb up 12 Thumb down 6

  27. ДимаИзЦентра

    Вообщем то идея правильная. Но поверьте, все это закончится только организацией подъезда к мэрии, на этом и все:( Так, что лучше площадь открыть в последнюю очередь, когда будет готово то, ради чего это зателвалось. Дорога куда то там в сторону, никогда там небыл :)))

    Thumb up 13 Thumb down 6

    • Аноним

      Есть три дороги которые упераются в воинскую часть — это Ушака , Первомайская , Свердлова , если снести эту некому ненужные свинарники , то город избавится от запора .

      Thumb up 7 Thumb down 1

    • Тишина

      И не надо-На кладбище, Дима..Но там теперь собаки приютские голодные гавкают громко-так мэр решил и нет покоя покойникам..

      Thumb up 7 Thumb down 1

  28. YYY

    Говорить об открытии площади преждевременно!!! Сначала должна быть построена дорога по Горького (хотя бы 2-х полосная) до пересечения с Пионерской, а потом уже можно думать об открытии движения по площади. Открывать сейчас смысла нет никакого!!! Ну кроме разумеется удобства работников администрации….

    Thumb up 16 Thumb down 7

  29. Аноним

    Единственная причина,побудившая мэра вновь заговорить о сквозном проезде- это строительство Голубевым нового микрорайона в районе Пионерской.Чтобы квартиры там покупались на «ура»,нужно хорошее транспортное сообщение.Сейчас покроют щебнем все узкие места после храма,и дорога готова.Бедный Бердск,Как не везёт ему на толковых,хозяйственных руководителей!Надо внести поправку в Устав города о том,что глава и его семья в обязательном порядке должны жить в нашем городе,ездить по разбитым дорогам,летом дышать пылью,зимой-дымом из печных труб,лечиться в обшарпанных больницах и т.д.

    Thumb up 19 Thumb down 8

  30. olesys

    Народ, да вы что? ясно же что люди просто потрепались, типо поработали. чтобы такие большие проекты делать надо много, очень много денег, а денег вон нет, чтоб Ленина до спартивной доделать и перармайскую до Ленина. так что пустая это болтовня. сомневаюмь даже, что там проект есть о том, как и куда это дорога будет идти.

    Thumb up 5 Thumb down 4

    • ДимаИзЦентра

      Это как раз и понятно, но они могут всетаки открыть площадь, чтобы подъезжать к мэрии. Нам такое не надо.

      Thumb up 4 Thumb down 0

  31. Аноним

    Это что за главная дорога по одной полосе через весь город?
    Вы трафик по ней представляете?
    По этой причине даже более широкую Ключевую не стали делать главной дорогой , а тут вдруг Горького можно. =-O

    Thumb up 6 Thumb down 5

    • Аноним

      написал выше: в бердске все дороги в основном по 1 полосе в каждую сторону — вроде все живут…
      опять фигню ляпаешь!
      хотя вам из другой страны чего еще ляпать то: реальности то не знаете

      Thumb up 4 Thumb down 5

      • местный

        Действительно: почти все дороги в Бердске по 1 полосе.
        После ремонта часто езжу по Маяковского прям вдоль всего города — по 1 полосе и никаких проблем и очень удобно.
        Вот если бы также мог проехать от Островского до Белокаменного — действительно стал бы гораздо счастливее :)

        Поэтмоу как раз и выступаю ЗА, поскольку хочу проехать по прямой дороге ;)

        Thumb up 3 Thumb down 3

  32. Аноним

    Довели бы до ума уже имеющиеся дороги!!! Яма на яме, тротуаров на некоторых дорогах вообще нет (денежек у них нет!!!). А на какие деньги собрались строить новую дорогу??? Пусть лучше коллектор отремонтируют, да дороги — которые уже есть… А то скоро весь город, вместе с новыми домами — которые дают нагрузку на старый, прогнивший коллектор, под землю уйдет!

    Thumb up 5 Thumb down 1

  33. гость

    ну что тут непонятного, вследствие того, что администрация бердская себя дискредитировала в глазах жителей города и начала сливаться потихоньку, кто сразу на зону, кто пока по-собственному, оставшимся надо затеять такой масштабный проект, на котором во-первых можно сделать вид, что ты хоть чем-то занят (город наш вытерпел за последние годы уже мильен проЖЭктов от этих временщиков, главное, что бы изображать видимость бурной деятельности, бестолковую и бессмыссленную), ну и напоследок денежек заработать, ана таких тупых, но масштабных проектах бабла отмутить можно-мама не горюй

    Thumb up 4 Thumb down 2

  34. Алексей

    Пешеходная площадь-это изюминка нашего города. но меня посетила мысль-если изюминку съедят-то нужно потребовать новую! И это не дорога, а новая площадь! Рядом!
    Предлагаю поставить перед мэрией вопрос о компенсационном строительстве-обустройстве новой площади для прогулок мамочек с колясками и катания на роликах, скейтах, гироскутерах и т.п. + туалет.
    Как варианты- возле Собора, а площадь назвать Соборной. Или возле мемориала славы (на месте пустующего стадиона.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  35. ДимаИзЦентра

    Нужно продолжить Горько 4х полосным, желательно со сквером посередине, и соединить в районе Белокаменого с микрорайном. Таким образом образовав ПБТК (Первое Бердское Транспортное Кольцо). И вот когда это будет готово, торжественно с губернатором открыть движение по площади. К этому времени и парк будет тоже реставрирован, пушкинские фонарики все дела.

    Thumb up 3 Thumb down 1

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