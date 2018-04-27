«Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске»

Вспомнили об идее сквозного проезда по ул. Горького 25 апреля на совете старейшин в Бердске.

— Эта идея старая была: ул. Горького и площадь открыть для сквозного движения до ул. Вокзальной. Эта идея в какой-то степени живет или ее отставили? — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву старейшина Николай Илюшечкин.

По словам Каравайцева, данная идея жива и к тому же определена в генеральном плане Бердска. В настоящее время решается вопрос с Министерством обороны, так как ул. Горького в своем продолжении проходит по землям минобороны.

Автор видео Галина Панчева



— Когда решим вопрос с минобороны, тогда будем рассматривать строительство дороги в той части и открытие улицы на площади, — пояснил Каравайцев.

— А участки минобороны, они в какой степени сейчас решаются? Что-то там город проворонил. Представление документов. Минобороны давало разрешение. Город проворонил. И второй раз, якобы, выслали документы, вот как сейчас решается вопрос. Там же и территория большая, и там же жилые дома, и застройка может быть. Это важная для города территория, — отметил Илюшечкин.

Ситуация следующая: минобороны приготовил приказ, где данные четыре участка были определены, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет, объяснил Федор Васильевич.

— В настоящее время отправлена новая схема, с учетом замечаний, они приготовят новый приказ и данные участки будут поставлены на кадастровый учет. Мы постараемся решить этот вопрос в 2018 году, — уверил Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса. Якобы она способна разгрузить половину города.

О строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона главной площади Горького. заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города( к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Перевозчики и проектировщики, разделяя идею разгрузки центральной части города за счет продления ул. Горького и открытие площади, выражают сомнения. В-первых, необходимо асфальтировать и периферийные улицы. Во-вторых, чтобы открыть площадь Горького, нужно сделать дорогу, которая сейчас есть только до Преображенского храма, иначе затея теряет смысл.