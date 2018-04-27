Чем заняться детям в Бердске на каникулах: летние площадки, интенсивы и многое другое

РЕБЯТА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Если родителям не удалось взять на работе летний отпуск, совершенно необязательно лишать поездки ребенка. Конечно, выездное мероприятие будет дороже, чем пришкольный лагерь, но оно того стоит. На территории Бердска традиционно откроется множество оздоровительных лагерей для детей, где смогут отдохнуть и поправить здоровье не только юные бердчане, но и ребята со всей Сибири. Путевки отличаются продолжительностью пребывания, а также своей направленностью. Можно провести время в лагере, где будут все условия для восстановления здоровья ребенка, или же устроить настоящее приключение в палаточном лагере. Есть желание полной смены обстановки? Многие языковые школы нашего города предлагают своим ученикам путешествия по заграничным странам. Такие поездки помогают достичь сразу двух целей: получить море ярких впечатлений и подтянуть иностранный язык. Как известно, процесс изучения языка достигает небывалой скорости именно в тот момент, когда человек оказывается в языковой среде. И школы иностранных языков города Бердска дарят эту возможность — настоящее путешествие с пользой для образования.