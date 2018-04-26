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Укладка асфальта в лужи при ремонте дороги в Микрорайоне возмутила жителей Бердска

Бердчане ждут капитального ремонта улицы Лунной за 85 млн рублей. И недоумевают, зачем «закатывают деньги в ямы» сейчас.(ВИДЕО)

26.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Анны Слуцкой Один комментарий

Укладка асфальта в лужи при ремонте дороги в Микрорайоне возмутила жителей Бердска

На Лунной делают не «ямочный», а аварийный ремонт

Жительница дома №2 по ул. Лунная сообщила в «Курьер. Среда. Бердск» о «ямочном» ремонте, проводимом на Лунной сегодня, 26 апреля.

— Меня просто возмутило, как там метелкой лужи разметали. Сначала размели, а потом туда асфальт. Это что, ремонт такой у нас опять? Обещали же ремонт капитальный сделать, — возмутилась Анна Слуцкая.

Дорожные рабочие как видно на записи, разгоняют воду в ямах метлой, а затем сыпят туда асфальт и трамбуют его. Работы ведутся напротив остановки «Ул. Лунная».

Автор видео Анна Слуцкая

Начальник городского управления ЖКХ Владимир Захаров пояснил, что ни о каком «ямочном» ремонте речи идти не может, делают аварийный.

— Когда сходит снег и появляются ямы на дорогах, никакой серьезный ремонт невозможен. Для любого ремонта дороги необходимо, чтобы, во-первых, грунт прогрелся и, во-вторых, температура воздуха была постоянно 10-15 градусов. Если это не соблюсти и сделать ремонт — это будут деньги на ветер. И для того, чтобы автомобили могли безопасно передвигаться по дорогам, мы делаем аварийный ремонт. Это временна мера по устранению аварийных ям для безопасного продвижения автомобилистов. А позже начнём делать запланированный капитальный ремонт, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее об аукционе на 85 млн рублей для ремонта ул. Лунной. Примерный срок заключения муниципального контракта 15 мая. Примерный срок метеоусловий, когда можно будет начать работу — третья декада мая. Завершить работы планируют к 1 августа, но все будет зависеть от подрядчика, которого выберут с помощью аукциона.

— В капитальный ремонт будет входить ремонт дорожного полотна с заменой бортового камня, ремонт и восстановление тротуаров, знаковое хозяйство, перильные ограждения, установка двух светофоров, а также реконструкция линий освещения, — рассказал Владимир Николаевич о предстоящих преобразованиях на ул. Лунной — на участке от ул. Боровой до дома №11 на Лунной.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    это закапывают налоги граждан! но вы же будете смотреть ,что там в Сирии
    ЧТО мешает сделать дорогу ТАК,чтоб Каждый раз это НЕ заделывать !!! ??? 8)
    наша прокуратура,как обычно слепая или куплена!

    Thumb up 0 Thumb down 1

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