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Задержали электричку из-за коробки с котятами на станции Новосибирск-Южный

Контролер обнаружил подозрительный предмет и вызвал кинологов. 166 человек эвакуировали, а поезд направили в тупик.

26.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Задержали электричку из за коробки с котятами на станции Новосибирск Южный

Пригородный электропоезд до Сокура задержали почти на час

Сегодня, 26 апреля, в 13:47 на станции Новосибирск-Южный был остановлен пригородный поезд №6509 Новосибирск – Сокур, в одном из вагонов которого под сиденьем контролер-кассир обнаружил подозрительный предмет.

Была организована эвакуация пассажиров поезда. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик. Для проверки вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами.

Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный направлен резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 14:37. Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял.

— Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что любое вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность, — сообщил пресс-секретарь ЗСЖД Михаил Лыкосов.


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