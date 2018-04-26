Задержали электричку из-за коробки с котятами на станции Новосибирск-Южный

Сегодня, 26 апреля, в 13:47 на станции Новосибирск-Южный был остановлен пригородный поезд №6509 Новосибирск – Сокур, в одном из вагонов которого под сиденьем контролер-кассир обнаружил подозрительный предмет.

Была организована эвакуация пассажиров поезда. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик. Для проверки вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами.

Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный направлен резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 14:37. Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял.

— Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что любое вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность, — сообщил пресс-секретарь ЗСЖД Михаил Лыкосов.