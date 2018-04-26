Треть школьных учебников забраковала дополнительная экспертиза

Около трети учебников, которые должны были рекомендовать школам и включить в федеральный перечень, не прошла дополнительную экспертизу в Российской академии образования (РАО). Об этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала газете «Известия».

Действующее законодательство разрешает издательствам проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, выбранных ими самими. Данное положение вызывает критику Минобрнауки из-за низкого качества одобряемых материалов. В свою очередь ведомство предлагало проводить экспертизы за деньги государства.

«В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — сообщила Васильева. Таким образом, количество учебников, признанных ненадлежащими, составляет почти треть проверенных.

В марте Васильева заявляла, что было принято решение отправить почти 2 тыс. пособий, получивших ранее положительные отзывы, на дополнительную экспертизу.

Отмечается, что результаты проведенной впервые РАО дополнительной экспертизы будут направлены членам совета при Министерстве. Итоги планируется подвести на ближайшем заседании.