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Осваивать лес на берегу реки Раздельной запретили здравнице в Бердске

Комиссия отклонила проект санатория «Сибиряк», несмотря на то, что лесной участок находится у здравницы в аренде.

26.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Осваивать лес на берегу реки Раздельной запретили здравнице в Бердске

Домики на воде Гуменки принадлежат санаторию «Сибиряк»

В среду, 25 апреля, комиссия по муниципальной экспертизе проектов освоения лесов Бердска проверяла предложение по застройке на участке площадью 6 га на правом берегу речки Раздельной, известной в народе под названием Гуменка.

Проект был представлен санаторием-профилакторием «Сибиряк». Участок земли, имеющий выход на берег Раздельной, относится к категории защитных лесов, выполняющих функцию защиты природных и иных объектов.

Осваивать лес на берегу реки Раздельной запретили здравнице в Бердске

Участок земли на правом берегу Раздельной, который осваивает «Сибиряк»

Несмотря на то, что здравницы взяла в аренду лесной участок, делать что либо там без официального разрешения она не имеет права. Комиссия, состоящая из экологов, лесников и чиновников выявила ошибки: в проекте нет информации и береги реки и выходе к воде.

— В соответствии с Лесным кодексом мы обязаны проводить экспертизу проектов освоения лесов, находящихся в муниципальной собственности. Мы проверяем проекты на соответствие требованиям, предъявляемым к проектам по закону. Следим, чтобы в бумагах было вся информация об объекте, необходимая по закону. Например, сегодня рассматривали проект, представленный санаторием-профилакторием «Сибиряк». Он приобрел у нас участок на аукционе. После этого с ними был заключен договор аренды сроком на 10 лет для осуществления рекреационной деятельности. В документах аренды земли сказано про берег реки Раздельной и выход к воде. А в проекте освоения участка про это ничего не сказано. Помимо этого, в проекте нашли около десятка ошибок и неточностей. Поэтому заказчику мы даём отказ, а сам проект возвращаем на доработку, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Олеся Черемнова, начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Осваивать лес на берегу реки Раздельной запретили здравнице в Бердске

Участники комиссии Олеся Черемнова и Светлана Шерстобитова


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(1) Комментарий

  1. Ехохо

    Денег девчата с Сибиряка срубить захотели.

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