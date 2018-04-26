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Элитную чернокожую проститутку выслали в Нигерию из Новосибирска

Срок ее учебной визы истек еще в феврале 2014 года. Иностранку несколько раз обязывали уехать, но она не хотела покидать столицу Сибири.

26.04.2018 Фото: ФССП по НСО 9 коммент.

Элитную чернокожую проститутку выслали в Нигерию из Новосибирска

Нелегалку посадили в самолет до Москвы

25 апреля 25-летняя нигерийка, незаконно пребывающая на территории России, отправлена на родину в принудительном порядке.

Препровождение иностранки до таможенного контроля аэропорта осуществляли судебные приставы Новосибирской области, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

Гражданка прилетела в Россию с учебной визой пять лет назад, срок действия которой истёк через 3 месяца, после её прибытия — в феврале 2014 года. Однако женщина не пыталась легализовать свое пребывание в стране. Кроме того, она неоднократно подвергалась административному наказанию в виде административного выдворения в самостоятельном контролируемом порядке. Последние три года проживала в Новосибирске по различным адресам, на родину уезжать не хотела.

Суд постановил признать уроженку Нигерии виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8. КоАП РФ и подвергнуть штрафу в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов иностранка отправилась домой вначале из Новосибирска в Москву, а оттуда рейсом Москва – Абу-даби – Лагос.

По некоторым данным экстрадированная на родину нигерийка занималась проституцией и хорошо ценилась у клиентов

С начала текущего года уже 209 иностранцев подверглись принудительному выдворению за пределы РФ В основном выдворению подвергаются граждане Узбекистана и Таджикистана. Наиболее распространённой причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в России.


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(9) Комментариев

  1. Гость

    Величайшее достижение перестройки приезд ея на новосибирскую панель?! =-O

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      При чём тут вообще перестройка? Я и в 80-ые чёрных как сажа эфиопов видел. До сих пор встречаю изредка. По русски некоторые, кстати, отлично говорят.

      В своём Лагосе она одна из многих. И проституция ничего не изменит. А у нас — эксклюзив с повышенным спросом и как следствие высоким доходом.

      Аналогично проститутки россиянки (и не только) крашеные (и не очень) блондинки ценятся на ближнем востоке.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  2. лол,что

    страшная,как наши дороги после зимы :-D

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Человек

    Симпотная девочка.
    Человек — *IN LOVE*

    Thumb up 0 Thumb down 5

  4. Аноним

    А что вы накинулись на её внешность?
    Главное чтобы человек был хороший :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Красота-это страшная сила…. Особенно зимой, чёрное на белом.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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