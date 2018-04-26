Элитную чернокожую проститутку выслали в Нигерию из Новосибирска

25 апреля 25-летняя нигерийка, незаконно пребывающая на территории России, отправлена на родину в принудительном порядке.
Препровождение иностранки до таможенного контроля аэропорта осуществляли судебные приставы Новосибирской области, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.
Гражданка прилетела в Россию с учебной визой пять лет назад, срок действия которой истёк через 3 месяца, после её прибытия — в феврале 2014 года. Однако женщина не пыталась легализовать свое пребывание в стране. Кроме того, она неоднократно подвергалась административному наказанию в виде административного выдворения в самостоятельном контролируемом порядке. Последние три года проживала в Новосибирске по различным адресам, на родину уезжать не хотела.
Суд постановил признать уроженку Нигерии виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8. КоАП РФ и подвергнуть штрафу в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов иностранка отправилась домой вначале из Новосибирска в Москву, а оттуда рейсом Москва – Абу-даби – Лагос.
По некоторым данным экстрадированная на родину нигерийка занималась проституцией и хорошо ценилась у клиентов
С начала текущего года уже 209 иностранцев подверглись принудительному выдворению за пределы РФ В основном выдворению подвергаются граждане Узбекистана и Таджикистана. Наиболее распространённой причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в России.
Величайшее достижение перестройки приезд ея на новосибирскую панель?!
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При чём тут вообще перестройка? Я и в 80-ые чёрных как сажа эфиопов видел. До сих пор встречаю изредка. По русски некоторые, кстати, отлично говорят.
В своём Лагосе она одна из многих. И проституция ничего не изменит. А у нас — эксклюзив с повышенным спросом и как следствие высоким доходом.
Аналогично проститутки россиянки (и не только) крашеные (и не очень) блондинки ценятся на ближнем востоке.
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страшная,как наши дороги после зимы
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… и такая же чёрная.
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а наши там кажутся страшными!
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Симпотная девочка.
Человек —
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Чел, да ты отчаянный паренёк
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А что вы накинулись на её внешность?
Главное чтобы человек был хороший
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Красота-это страшная сила…. Особенно зимой, чёрное на белом.
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