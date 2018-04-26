Мэр поражен: 20 примеров за 42 секунды решила 11-летняя жительница Бердска

26 апреля в Законодательном собрании Новосбирской области прошла презентация достижений Бердска с участием спикера регионального парламента Андрея Шимкива, первого зампредседателя областного правительства Владимира Знаткова и депутатов.

Изюминкой презентации стало выступление детей Школы Интеллектуального Лидерства «Ок’Смарт». Бердчане поразили гостей и мэра Бердска Евгения Шестернина быстротой решения математических задач. Двухзначные и трехзначные числа ребята складывали и умножали за считанные секунды!

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Ок’Смарт» Елена Казакова. 11 летняя Ольга Скурихина, призер 22-х международных соревнований по ментальной арифметике международной программы ЮСИМАС (2017), за 42 секунды решила 20 примеров на умножение (двузначные на однозначные) и одновременно рассказывала стихотворение, а затем за 39 секунд сложила цифры от 1 до 87 на Абакусе!

7-летняя Арина Кун, призер городского чемпионата по ментальной арифметике (ЮСИМАС), считала вслух двузначные цифры в 5 рядов и складывала трехзначные. Самая маленькая представительница Бердска 5-летняя Ева Иващенко, победитель всероссийских соревнований по ментальной арифметике ЮСИМАС-2017 сосчитала 10 примеров с формулами.

Воспитанники бердской школы регулярно занимают призовые места по ментальной арифметики во всероcсийских и международных соревнований.