Не доверяют информации властей о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» россияне

По окончательным данным СКР, на пожаре в Кемерово погибло 60 человек
Почти все россияне слышали о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, следует из опроса «Левада-центра»: 85% хорошо знают об этом и 14% что-то слышали. При этом 41% опрошенных считают, что власти скрывают истинные причины пожара и реальное число жертв, а в честность властей верят 46%. Главными причинами трагедии респонденты считают игнорирование правил пожарной безопасности владельцами и управляющими ТРЦ, халатность сотрудников «Зимней вишни» и пожарных, а также коррупцию в госорганах.
О трагедии в Кемерове очень много говорили по телевидению, отсюда и предельный уровень информированности, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «На фоне постэлекторального эффекта это был сильный репутационный удар по власти, поэтому его надо было снять: показать необходимость найти виновных, продемонстрировать, что президент сочувствует людям, решает проблему, дает указание проверить все торговые центры».
Социологи все время имеют дело с двойным сознанием, почти одни и те же люди говорят, что доверяют власти, и в то же время в каких-то отношениях критично ее воспринимают, отмечает Гудков: «Среди причин трагедии просматривается один мотив – общая халатность. Смысл в том, что бюрократический произвол, подавляющий возможность критики, лишает людей во власти и бизнесменов ответственности, создавая общую расхлябанность.
Власть напрямую тут винить нельзя, но из-за этого невозможен контроль». Вследствие этого ожидание техногенных катастроф всегда находится на верхних строчках страхов россиян, добавляет социолог: «Это превращается в иррациональное ожидание катастроф, того, что люди не могут контролировать».
46%, которые считают информацию правдивой, – это ядерный электорат власти, готовый принять все, что она говорит, отмечает политолог Игорь Бунин: «А 41% – это люди, воспринимающие информацию, если она исходит не от Путина, с сомнением, те, кто испытывает общее неприятие власти». Но власть и Путин – разные понятия в глазах россиян, подчеркивает эксперт: «Путин отведен в сторону, и его это неприятие почти не затрагивает».
В данном случае не было попытки скрыть реальные цифры, считает Бунин, но сама история отношений между властью и обществом создает образ власти, которая может обмануть: «Поэтому эти люди со скепсисом относятся к информации из властных структур. Снизить процент недоверяющих опять же можно только за счет президента, потому что для россиян во власти авторитетен только он». При этом надо учитывать и психологическую ситуацию: когда трагедия затрагивает детей, эмоции зашкаливают, добавляет Бунин.
а какое доверие,если официально УЖЕ 60 погибших!
а активисты,которые,когда был митинг поехали по моргам,насчитали 64 с пожара !!! наш СК это нечто!
+еще куда делись пропавшие без вести!
Сегодня трагичная дата катастрофы на ЧАЭС ! вся страна ничего не знала,когда уже мировая общественность не заявила.что у вас там за бардель !!!
зато 1 Мая отпраздновали так,что потом участники умирали от рака
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» Но власть и Путин – разные понятия в глазах россиян, подчеркивает эксперт»
вот всегда поражаюсь этому сломанному сознанию …
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Увы, здесь ничего не сломано. Здесь просто нет сознания. Нет критического мышления. Есть просто бессознательное повторение чего-то услышанного где-то по телеку или от соседей или ещё где-то. Такая своеобразная эхолалия.
Встречался с подобным у довольно многих, казалось бы, сознательных людей. Слышу, например, тезис «Путин не может отстранить главу ЦБ». Вытаскиваю телефон, показываю человеку статью конституции, по которой он МОЖЕТ и….
всё. Полный ступор. На какое-то время. И через какое-то время снова: «Путину недостаточно полномочий….». Бессознательные повторения.
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Ну, давайте, доставайте свой телефон. Если вы про статью 5 ФЗ «О центральном Банке», то да, теоретически, может. Но читайте дальше, напримерн, статью 14:
Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
— истечения срока полномочий;
— невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;
— подачи личного заявления об отставке;
— совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
— нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России.
То есть если:
— полномочия председателя не истекли;
— если он здоров;
— если сам уходить не собирается;
— если уголовного преступления не совершал;
— если соблюдает федеральное законодательство,
то ни Госдума, ни даже Путин не могут его снять с должности.
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