Посаженные на теплотрассе елки имеют опасную опасную ограду в Бердске

На улице К. Маркса в Бердске вдоль забора лицея №7 высажены ёлочки. Местные жители обратили внимание на импровизированные ограждения вокруг саженцев. Ограждение сделано по принципу «из того, что было» — садовник наломал деревянные рейки и воткнул в землю, нисколько не заботясь о безопасности прохожих.

На фотографии, сделанной корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» 24 апреля, хорошо видно, что каждая вторая рейка имеет заостренный конец на месте слома, которым направлена вверх. Необходимо учесть, что высадка ёлочек производилась вдоль пешеходного тротуара. Безопасно ли такое ограждение?

Директор лицея №7 Татьяна Смирнова рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о происхождении саженцев за оградой лицея:

— Посадку тех ёлочек в грунт со стороны улицы К. Маркса производили жители девятиэтажки, расположенной через дорогу. Они делали это в прошлом году, ничего ни с кем не согласовывая. Мы в тех работах не участвовали и повлиять на жителей никак не могли. Кроме того, выяснилось, что жители высадили елки как раз над теплотрассой, которая ведет к лицею, — сказала Татьяна Смирнова.

Начальник городского управления ЖКХ Владимир Захаров намерен разобраться в ситуации.

— Сохранить высаженную елку — тяжкий труд. Ее же поливать нужно каждый день, удобрять постоянно. Принцип «воткнул, разрезал ленточку и ушел — само растёт» здесь не работает. Мы высаживали елки на улице Горького, депутат Заксобрания участвовал. Семьдесят елок, к семидесятилетию победы, высадили и теперь знаем, что к чему. А если жители высадили елки над теплотрассой и никак за ними не ухаживали, то елки, вполне возможно, уже засохли. Мы проверим и уберем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.