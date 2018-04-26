По лужам на «зебре» переходят дорогу в Бердске

На лужи по всему городу пожаловались 25 апреля на очередной встрече члены совета старейшин мэру Бердску Евгению Шестернину. Причем, некоторые лужи возникают на одном и том же месте из года в год, уверили ветераны.

Автор видео Галина Панчева



По словам мэра, жалоба абсолютна объективна. И решать этот вопрос необходимо. В городе была создана рабочая группа с участием общественной палаты. Туда включили и представителя ОНФ. Была составлена карта дорог с проблемными участками для проведения ямочного ремонта, пояснил Евгений Шестернин.

— На последнем аппаратном совещании я поставил задачу посмотреть ливневые зоны. Особенно бросаются в глаза пешеходные переходы. Место для перехода должно быть и безопасным, и комфортным. То есть наступать на пешеходном переходе в лужу — не очень правильно. Для примера, пешеходный переход возле школы №9. Дети от кинотеатра идут в школу, а перед самым переходом — лужа. Пересечение ул. Советской и Ленина тоже проблемное. Тут нужно подойти комплексно — не просто заплатку прилепить, она держаться не будет. Нужно смотреть водоотведение, — отметил Евгений Шестернин.