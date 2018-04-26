Кудрин: Контрсанкции чреваты тяжелыми последствиями для России

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал спорным внесенный в Госдуму законопроект о контрсанкциях в отношении США, а обсуждаемый в парламенте документ об ответственности для компаний, соблюдающих антироссийские санкции, — поспешным и чреватым очень тяжелыми последствиями.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным», — сказал Кудрин «Интерфаксу» в четверг, комментируя предложения парламентариев установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против РФ, введенным Западом.

Говоря о другом документе — законопроекте о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента, Кудрин отметил: «В том виде, в каком он представлен, он, конечно, очень спорный. Видимо, не все продумано было изначально».

По словам экс-министра, «он касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%». «Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании. Разработчики документа, видимо, сильно поспешили», — предположил Кудрин.

Он отметил, что еще одна проблема кроется в «завозе комплектующих». «Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупредил Кудрин.

Глава ЦСР напомнил также, что «и финансовый сектор сегодня высокотехнологичен». «Он использует программные продукты или платформенные решения США. Своих подобных решений у нас сегодня нет. А что это означает? Что мы не только не догоним развитые страны, как предлагал президент, а лишь усугубим отставание от мировых рынков. При подготовке закона этого нужно избежать», — заключил Кудрин.