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Кудрин: Контрсанкции чреваты тяжелыми последствиями для России

По его словам, в результате Россия только усугубит свое отставание от развитых стран.

26.04.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Кудрин: Контрсанкции чреваты тяжелыми последствиями для России

Председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал спорным внесенный в Госдуму законопроект о контрсанкциях в отношении США, а обсуждаемый в парламенте документ об ответственности для компаний, соблюдающих антироссийские санкции, — поспешным и чреватым очень тяжелыми последствиями.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным», — сказал Кудрин «Интерфаксу» в четверг, комментируя предложения парламентариев установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против РФ, введенным Западом.

Говоря о другом документе — законопроекте о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента, Кудрин отметил: «В том виде, в каком он представлен, он, конечно, очень спорный. Видимо, не все продумано было изначально».

По словам экс-министра, «он касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%». «Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании. Разработчики документа, видимо, сильно поспешили», — предположил Кудрин.

Он отметил, что еще одна проблема кроется в «завозе комплектующих». «Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупредил Кудрин.

Глава ЦСР напомнил также, что «и финансовый сектор сегодня высокотехнологичен». «Он использует программные продукты или платформенные решения США. Своих подобных решений у нас сегодня нет. А что это означает? Что мы не только не догоним развитые страны, как предлагал президент, а лишь усугубим отставание от мировых рынков. При подготовке закона этого нужно избежать», — заключил Кудрин.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    уже ощущаю за жкх не чем платить

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  2. лол,что

    а что ? гулять так гулять)))
    у нас в Бердске уже кору деревьев сдирают ))) всё ,как завещал зомби ТВ и депутатшико госдумы

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