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Как заплатить за услуги ЖКХ в праздничные дни в Бердске

В следующие 12 дней кассы по приему коммунальных платежей будут работать только неделю. Выходными являются 19 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая.(ГРАФИК, АДРЕСА)

26.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Как заплатить за услуги ЖКХ в праздничные дни в Бердске

28 апреля и 8 мая у касс сокращенный рабочий день

Информацию о работе касс по приему коммунальных платежей в праздничные дни предоставил бердский Комбинат бытовых услуг.

График работы касс по приему платежей ООО «РКЦ» в праздничные и выходные дни:

28 апреля, 8 мая – рабочий день, сокращенный на один час;
29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая – праздничные выходные дни, кассы ООО «РКЦ» не работают;
10 мая, в четверг – полный рабочий день по обычному расписанию.

Адреса касс ООО «РКЦ»:
ул. Островского, 122: офис РКЦ, ул. Ленина, 31/1: ГУМ, ул. Ленина, 29/1: магазин «Европа», ул. Островского, 174: отдел пособий; ул. Микрорайон, 58, стр. 2: магазин «Антрекот», ул. Красная Сибирь, 107: КБ «Взаимодействие», ул. Павлова, 6: ул. Черемушная, 4/1: магазин «Холди», ул. Ленина, 18, ул. Северный микрорайон, 19/2.

График работы касс по приему платежей ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в праздничные и выходные дни:

28 апреля – кассы работают до 15:00 часов;
29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая – праздничные выходные дни, кассы ООО «Новосибирскэнергосбыт» не работают;
8 мая – кассы работают до 17:30 часов;
10 мая, в четверг – полный рабочий день по обычному расписанию.

Адреса касс ОАО «Новосибирскэнергосбыт»:
ул. К. Маркса, 32: офис Новосибирскэнергосбыт, ул. Ленина, 38.

— Также рекомендуем, для корректного определения размера платы за коммунальные услуги, не забывать о передаче показаний индивидуальных приборов учета в период с 23 по 26 число каждого месяца, напомнили в КБУ.


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