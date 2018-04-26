Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

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лучше дороги закрыть полностью до наступления хорошей погоды и открывать только после приведения к ГОСТам — пущай пешочком походят для здоровье все
ну а если лето дождливым будет — подождать следующего
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Да это просто временные «пломбы», необходимые, чтобы «кариес» не разростался. Будет подходящая погода — сделают как надо, на века!
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Это, к сожалению, часть временного ремонта этих ям со стороны дорожников. Дорожникам выгоднее залатать дыры таким способом весной, чем оплачивать ремонт вашего авто, если вы разобьете его в яме, которая скрыта лужей.
Плохо будет, если они летом, когда всё растает не пригонят на это место фрезу и не заменят куски асфальта новыми.
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Откуда только берутся такие «умные» гражданские корреспонденты?
Понятное дело, что такой асфальт долго не простоит, но и стоит такой ремонт реально мало — сотня-другая за ямку в отличие от ремонта по ГОСТу — более 1000 руб/м2.
Делают такой ремонт не как основной, а как аварийный — чтобы машины до наступления ремонтного сезона не рвали колеса, не разбивали подвеску, не провоцировали ДТП.
Вы лучше не за этим аварийным ремонтом следите, а за основным — который более дорогой и предполагает гарантию подрядной организации. Следить важно за контрактами мэрии: чтобы техзадание было составлено грамотно (в нужном месте и только нужные работы), чтобы гарантийный срок был достаточно большим и чтобы в течение этого срока за бюджетный счет заново не ремонтировали дорогу.
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