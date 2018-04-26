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Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

Не думаю, что засыпать асфальт в лужу и сверху утрамбовать ручным вибротрамбовщиком является качественным и долговечным ремонтом проезжей части.

26.04.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Укладка асфальта в лужу напротив дома по адресу улица Лунная, 2. Не думаю, что засыпать асфальт в лужу и сверху утрамбовать ручным вибротрамбовщиком является качественным и долговечным ремонтом проезжей части.

Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    встречный вопрос: ничего не делать и платить штрафы владельцам за порванные колеса и получать массу негатива за бездействие — мудрое решение для администрации?

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • гость

      лучше дороги закрыть полностью до наступления хорошей погоды и открывать только после приведения к ГОСТам — пущай пешочком походят для здоровье все *CRAZY*

      ну а если лето дождливым будет — подождать следующего :-D

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    Да это просто временные «пломбы», необходимые, чтобы «кариес» не разростался. Будет подходящая погода — сделают как надо, на века! :-D :-D :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. 123

    Это, к сожалению, часть временного ремонта этих ям со стороны дорожников. Дорожникам выгоднее залатать дыры таким способом весной, чем оплачивать ремонт вашего авто, если вы разобьете его в яме, которая скрыта лужей.

    Плохо будет, если они летом, когда всё растает не пригонят на это место фрезу и не заменят куски асфальта новыми.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Никола

    Откуда только берутся такие «умные» гражданские корреспонденты?

    Понятное дело, что такой асфальт долго не простоит, но и стоит такой ремонт реально мало — сотня-другая за ямку в отличие от ремонта по ГОСТу — более 1000 руб/м2.

    Делают такой ремонт не как основной, а как аварийный — чтобы машины до наступления ремонтного сезона не рвали колеса, не разбивали подвеску, не провоцировали ДТП.

    Вы лучше не за этим аварийным ремонтом следите, а за основным — который более дорогой и предполагает гарантию подрядной организации. Следить важно за контрактами мэрии: чтобы техзадание было составлено грамотно (в нужном месте и только нужные работы), чтобы гарантийный срок был достаточно большим и чтобы в течение этого срока за бюджетный счет заново не ремонтировали дорогу.

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