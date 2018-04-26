Фото: Укладка асфальта в лужу! Это долговечно?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУкладка асфальта в лужу напротив дома по адресу улица Лунная, 2. Не думаю, что засыпать асфальт в лужу и сверху утрамбовать ручным вибротрамбовщиком является качественным и долговечным ремонтом проезжей части.