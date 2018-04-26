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Участникам Тотального диктанта 2018 — итоги 28 апреля!

С 17.00 до 18.00 там же пройдёт «час филолога» — вы сможете задать вопросы по своей работе председателю Экспертного совета Тотального диктанта Наталье Борисовне Кошкарёвой.

26.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Центральная библиотека Бердска:

В эту субботу, 28 апреля, в 19.00 в киноконцертном комплексе им. В.В. Маяковского (Красный пр-т, 15) состоится традиционная ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ Тотального диктанта.
В программе — рассказ о том, как прошёл юбилейный, 15-й Тотальный диктант и тест для иностранцев TRUD, встреча с филологами-проверяющими, поздравления от первых лиц города и области, награждение отличников,
Будет неформально и весело — отличное завершение шестидневной рабочей недели : )
Сообщаем также, что в этот же день запланирована дополнительная выдача работ со всех площадок:
28 апреля, с 14.00 до 18.00, в холле ККК им. В.В. Маяковского (Красный пр-т, 15) можно будет забрать работу, написанную на ЛЮБОЙ городской площадке.
С 17.00 до 18.00 там же пройдёт «час филолога» — вы сможете задать вопросы по своей работе председателю Экспертного совета Тотального диктанта Наталье Борисовне Кошкарёвой.
Если к вам обращаются с вопросами, как забрать написанную работу, пожалуйста, ориентируйте людей на это место и время. Обратите внимание, что те, кто не могут забрать работу лично в указанное время, могут попросить сделать это своих знакомых, указав им своё имя и кодовое слово.


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