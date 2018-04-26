Участникам Тотального диктанта 2018 — итоги 28 апреля!

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Посаженные на теплотрассе елки имеют опасную опасную ограду в Бердске
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Кудрин: Контрсанкции чреваты тяжелыми последствиями для России
Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ-2018 стали лицеисты из Бердска
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