Участникам Тотального диктанта 2018 — итоги 28 апреля!

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В эту субботу, 28 апреля, в 19.00 в киноконцертном комплексе им. В.В. Маяковского (Красный пр-т, 15) состоится традиционная ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ Тотального диктанта.

В программе — рассказ о том, как прошёл юбилейный, 15-й Тотальный диктант и тест для иностранцев TRUD, встреча с филологами-проверяющими, поздравления от первых лиц города и области, награждение отличников,

Будет неформально и весело — отличное завершение шестидневной рабочей недели : )

Сообщаем также, что в этот же день запланирована дополнительная выдача работ со всех площадок:

28 апреля, с 14.00 до 18.00, в холле ККК им. В.В. Маяковского (Красный пр-т, 15) можно будет забрать работу, написанную на ЛЮБОЙ городской площадке.

С 17.00 до 18.00 там же пройдёт «час филолога» — вы сможете задать вопросы по своей работе председателю Экспертного совета Тотального диктанта Наталье Борисовне Кошкарёвой.

Если к вам обращаются с вопросами, как забрать написанную работу, пожалуйста, ориентируйте людей на это место и время. Обратите внимание, что те, кто не могут забрать работу лично в указанное время, могут попросить сделать это своих знакомых, указав им своё имя и кодовое слово.