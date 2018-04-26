Со скандала начался капремонт в пятиэтажке Бердска

Жители дома №32 по ул. Ленина в Бердске на днях обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в действиях управляющей компании «Вербена». Поводом для жалобы стал капитальный ремонт дома. В частности претензии жителей касаются объема предстоящих работ, отсутствие документации, качества используемых при ремонте материалов и прочие «спорные моменты». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали собственники квартир.

Но заместитель директора УК «Вербена» Валерий Саргинов недоумевает по поводу претензий жителей.

— К нам обращались жильцы, задавали вопросы и мы дали им все данные, какие у нас есть. А если у нас чего-то нет, то мы порекомендовали, где это можно поискать. Какие материалы будут применяться во время ремонта, решает собрание жильцов. Мы без собрания собственников даже дверь в подъезд поставить не можем. По проекту капитального ремонта в системе отопления дома №32 должны быть металлические трубы. Если жители говорят про пластиковые трубы, значит, это решение собственников. А уж сколько это будет стоить — решает Фонд модернизации ЖКХ. Фонд перечисляет деньги в разные фирмы, мы этих денег даже не видим, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Саргинов.

Между тем, именно против замены батарей на пластиковые возражает подательница жалобы в прокуратуру. Собрание по поводу капитального ремонта в доме №32 на ул. Ленина намечено на пятницу, 27 апреля.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.