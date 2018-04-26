Со скандала начался капремонт в пятиэтажке Бердска

Жители дома №32 по ул. Ленина в Бердске на днях обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в действиях управляющей компании «Вербена». Поводом для жалобы стал капитальный ремонт дома. В частности претензии жителей касаются объема предстоящих работ, отсутствие документации, качества используемых при ремонте материалов и прочие «спорные моменты». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали собственники квартир.
Одно из окон первого этажа дома № 32 по ул. Ленина
Но заместитель директора УК «Вербена» Валерий Саргинов недоумевает по поводу претензий жителей.
— К нам обращались жильцы, задавали вопросы и мы дали им все данные, какие у нас есть. А если у нас чего-то нет, то мы порекомендовали, где это можно поискать. Какие материалы будут применяться во время ремонта, решает собрание жильцов. Мы без собрания собственников даже дверь в подъезд поставить не можем. По проекту капитального ремонта в системе отопления дома №32 должны быть металлические трубы. Если жители говорят про пластиковые трубы, значит, это решение собственников. А уж сколько это будет стоить — решает Фонд модернизации ЖКХ. Фонд перечисляет деньги в разные фирмы, мы этих денег даже не видим, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Саргинов.
Между тем, именно против замены батарей на пластиковые возражает подательница жалобы в прокуратуру. Собрание по поводу капитального ремонта в доме №32 на ул. Ленина намечено на пятницу, 27 апреля.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
«Если жители говорят про пластиковые трубы, значит, это решение собственников. «(с)
нифига подобного. Решения «общего собрания» в этих случаях, как правило, очно-заочное. Старший по дому разносит бумажки с пунктами голосования типа «Отдать полномочия контроля и проведения работа такой-то УК: да/Нет/воздержался.»
Нет там никаких смет по утверждению материалов и прочего. Только общие виды работ, типа «замен труб в подъезде».
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Вы прочитайте законодательство, а потом рассуждайте!
Собственники голосуют за виды работ и предельную стоимость работ. Подрядчика определяет ФОНД Модернизации ЖКХ!!!
Если бы собственники сами определяли материалы из которых нужно делать ремонт — кирдык программе капремонта по всей России!!!
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Уверены, что поняли о чём я писал?
Попробуйте перечитать.
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всегда найдётся персонаж, типа — баба яга против.
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Скандала никакого на нашем доме нет!
УДАЛЕНО
Сроки перенесли с 2031 года!! Благодарю лично Деминцеву Ирину, которая на 100% отработала вопрос по капремонту нашего дома!
Проектировщики и специалисты Фонда Модернизации ЖКХ НСО, Администрация г. Бердска, спасибо за предстоящий ремонт в доме! Искренне спасибо.
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Что ж там такое с вашим домом, что на 13 лет «ускорили» (а кого-то соответственно, на 13 лет «отодвинули»)? Или Деминцева Ирина нашла личный «выход» на «держателей акций»?
В других домах многие те, кто по наивности этот налог платят, просто не доживут до «оплаченного»…
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