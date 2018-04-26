Носителями ВИЧ оказались 8,5% обследованных в тест-мобиле в Бердске

Более 8% жителей Новосибирской области, которые сдавали анализы в мобильной лаборатории, оказались носителями вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). С учетом ранее выявленных случаев доля зараженных ВИЧ может приближаться к 10% населения. Это хуже, чем во многих неблагополучных африканских странах – таких как Кения, Танзания или Уганда.

На совещании чиновников главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов озвучил неутешительные цифры. С 16 апреля в разных районах Бердска стоял тест-мобиль, где любой желающий мог пройти анонимное и бесплатное обследование и за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. Итоги неутешительны: из 294 обследованных бердчан ВИЧ обнаружен у 25 человек, это 8,5%.

«Сегодня у нас прошли диагностику 40 человек. К сожалению, выявляем и ВИЧ, и гепатит, – цитирует медиков из тест-мобиля ng.ru. – Колесим по дорогам Новосибирской области с января этого года. За это время обследование прошли 2650 человек. И каждый день мы выявляем от трех до пяти ВИЧ-положительных. Конечно, это много. По Бердску ситуация ровно такая же, как и по всей области, не лучше и не хуже».

Краморов подчеркнул, что экспресс-диагностика не всегда точна, и пригласил всех выявленных ВИЧ-положительных горожан вновь пройти повторное обследование в горбольнице, чтобы точно определить свой ВИЧ-статус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экспресс-лаборатория по графику стоит в разных районах города.

По данным выборочного обследования трудно сделать вывод о реальных размерах эпидемии СПИДа в России. Однако опыт Новосибирской области показывает, что официальная доля ВИЧ-инфицированных по стране может быть существенно занижена. Новосибирская область – это не самый неблагополучный в плане ВИЧ регион России.

По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец в РФ сейчас насчитывается 944 тыс. россиян с диагнозом ВИЧ, из которых 346 тыс. постоянно получают антиретровирусную терапию. Она сообщила также, что с 1987 года от этой болезни в России умерло уже свыше 276 тыс. человек, а в мире с начала эпидемии было инфицировано более 78 млн человек, почти половина из них умерли (см. НГ от 19. 04. 2018). Такую официальную статистику Голодец огласила на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, проходившей недавно в Москве.

Тогда Ольге Голодец не дали в среду спокойно рассказать об успехах чиновников в борьбе со СПИДои. Во время ее приветственного слова группа молодых людей провела флешмоб, сложив своими телами в футболках с буквами фразу «Нет перебоям!». Таким образом они напомнили о сложной ситуации, возникшей у многих больных из-за введения Минздравом новой практики обеспечения лекарствами.