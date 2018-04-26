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1,2 млн рублей получат победители конкурса грантов в Бердске

Среди победивших 13 проектов: проведение фестивалей, сооружение спортплощадок, помощь инвалидам и другое.(СПИСОК)

26.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

1,2 млн рублей получат победители конкурса грантов в Бердске

Памятник чернобыльцам получил 100 тыс. рублей

В рамках реализации муниципальной программы «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города от 10.08.2015 №2851 состоялся конкурс грантов для представителей некоммерческих организаций и исполнительных органов территориального общественного самоуправления.

В 2018 году конкурсной комиссией был проведён конкурсный отбор, на основе очной защиты проектов. Общее количество поданных заявок – 23, количество поддержанных проектов – 13. Общий грантовый фонд составил 1200 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Список победителей:

Проекты, направленные на социальную поддержку и защиту граждан (профилактика социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей):

1. Городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Проект «Ветераны 2018» (70 тыс.руб.).

2. Местная общественная организация «Союз женщин города Бердска». Проект: «Городской фестиваль «Семейный круг» (100 тыс.руб.).

Проекты, направленные на создание условий по охране окружающей среды, развитие добровольчества и волонтерства, воспитание экологического сознания населения:

3. Региональная общественная организация Новосибирской области по развитию гражданского общества «СИБИРСКАЯ ПЛАНЕТА». Проект ««Городской фестиваль добровольцев и волонтёров «Созидая, вдохновляй!» (100 тыс.руб.).

Проекты в области образования, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта:

4. Общественная организация «ТОС микрорайона Новый г.Бердска». Проект: «Зимние эстафеты в микрорайоне Новый» (100 тыс.руб.).

5. Городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Проект: «Бердская кинохроника» (97 тыс.руб.).

6. Автономная некоммерческая организация поддержки незащищённых слоев населения «ШАНС». Проект: «Шанс – социальная гостиница» (100 тыс.руб.).

7. Городская общественная организация «Сообщество матерей детей-инвалидов – «ЛОТОС». Проект: «Доброхот» (100 тыс.руб.).

8. Жилищно-строительный кооператив «Юго-Восточный». Проект: «Городок нашей мечты-2018» (36,486 тыс.руб.).

Проекты в области укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации:

9. Городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Проект: «Городской открытый фестиваль казачей культуры «Вольница» (98,4 тыс.руб.).

Проекты, направленные на развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, правовое просвещение населения, содействие патриотическому и гражданскому воспитанию личности:

10. Городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Проект: «Памятный знак бердчанам – ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» (100 тыс.руб.).

11. Городская общественная организация «Сообщество матерей детей-инвалидов – «ЛОТОС». Проект: «Ресурсный центр инклюзивного образования-2» (100 тыс.руб.).

12. Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Проект: Книга «Память» (100 тыс.руб.).

Проекты, направленные на благоустройство территории и создание комфортной среды для проживания населения города Бердска:

13. Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Проект: «Детская игровая и спортивная площадка» (98,114 тыс. руб.).


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    какой конкурс грантов,если на салют 9 Мая денег нет,что «рекетируют» предпринимателей!!!

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