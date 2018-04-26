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Субсидии на ремонт дорог не положены Новосибирску из-за их нормативного качества

Бердску дадут денег на дорожные работы при условии софинансирования из городского бюджета.

26.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Субсидии на ремонт дорог не положены Новосибирску из за их нормативного качества

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Привлечение средств из местных бюджетов для софинансирования расходов на выполнение работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» является обязательным. Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский прокомментировал условия предоставления муниципалитетам субсидий на дорожные работы, передает пресс-служба областного правительства.

Врио министра напомнил, что в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Новосибирску направлено 320 млн рублей из областного бюджета и 451,1 млн – из федерального. Доля местного бюджета составила 275,3 млн рублей.

— Практика привлечения средств местных бюджетов для софинансирования расходов на реализацию приоритетного проекта распространена по всей стране. Такая схема финансирования предусмотрена в Калининградской, Кировской, Чебоксарской, Пермской, Хабаровской, Тюменской, Оренбургской, Ульяновской, Иркутской, Новокузнецкой, Томской и Барнаульской агломерациях. Причем в Пермской, Ульяновской, Томской и Новокузнецкой агломерациях уровень софинансирования из местного бюджета значительно превышает уровень Новосибирской агломерации, равно как и соотношение между средствами региональных и местных бюджетов, – сообщил он.

По словам Костылевского, для увеличения объемов ремонта дорожной сети Новосибирска мэрии необходимо, прежде всего, наладить работу по наполнению городского дорожного фонда. По его словам, одним из основных источников наполнения дорожных фондов является транспортный налог. На 1 апреля 2017 года недоимка по уплате транспортного налога на территории Новосибирска составляла более 1,4 млрд рублей, а спустя год – около 1,7 млрд рублей.

— За прошедший год недоимка не только не сократилась, но и увеличилась. И это при том, что правительством Новосибирской области успешно принимаются меры по снижению такой недоимки в рамках специально созданной рабочей группы на территории других муниципалитетов. В качестве эффективных мер, направленных на снижение образовавшейся недоимки, областными органами исполнительной власти проводится информирование физических и юридических лиц, работа с крупнейшими работодателями, совместные акции с контрольно-надзорными органами, – подчеркнул врио министра.

Анатолий Костылевский отметил, что для привлечения дополнительных средств в городской бюджет мэрия Новосибирска может рассмотреть вопрос организации платных парковок, наличие которых позволит еще и упорядочить систему организации дорожного движения. По словам врио министра, для оптимизации расходов на дорожную деятельность важно пересмотреть систему управления дорожным хозяйством города и поэтапно перейти от муниципальных заданий на выполнение дорожных работ на контрактную систему: «Это позволит решать многие городские вопросы в рамках исполнения гарантийных обязательств, повысить качество и оперативность выполняемых работ».

Врио министра подчеркнул, что субсидии на дорожные работы должны предоставляться тем муниципальным образованиям, которые имеют дороги в ненормативном состоянии. При этом, по данным мэрии Новосибирска, которые опубликованы на сайте Новосибирскстата, на конец 2016 года в Новосибирске из всех автодорог местного значения общей протяженности 3294,7 км доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 0% (то есть, находятся в нормативном состоянии). Кроме того, этот показатель в Новосибирске (по данным, предоставленным мэрией) остался прежним и на конец 2017 года.

Бердск, который тоже участвует в президентской программе «Безопасные и качественные дороги», занесен на «Карту убитых дорог». Между тем, одну из самых разбитых бердских дорог — на ул. Первомайской — в 2018 году капитально ремонтировать не будут. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ей грозит только ямочный ремонт — когда оставшийся асфальт просохнет.


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