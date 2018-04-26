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3 млрд рублей задолжали жители Бердска

На исполнении бердских судебных приставов находится более 32 000 производств. Судебные приставы вышли в город с акцией «Узнай о своих долгах».

26.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

3 млрд рублей задолжали жители Бердска

Судебные приставы возвращают долги имущественного и неимущественного характера

Листовки с информацией о том, как узнать о своих долгах в интернете, раздавали судебные приставы 25 апреля на железнодорожном вокзале Бердска. В рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Цель акции — донести до граждан информацию о возможности использования электронных сервисов и в частности «Банка данных исполнительных производств». Людям не нужно никуда ходить, чтобы узнать о своих долгах и оплатить их через информационный сервис или мобильное приложение, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов. Судебные приставы не только раздавали листовки, но и отвечали на все интересующие бердчан вопросы.

По словам Александра Федотова, в настоящее время в работе бердского отдела судебных приставов находится более 32 000 исполнительных производств. На общую сумму долга 2,9 млрд рублей. Это долги по кредитам, алиментам, за коммунальные услуги и прочее. Самое большое количество исполнительных листов касается неуплаты штрафов.


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(2) Комментариев

  1. лол,что

    так вам и надо путриоты = )
    а у меня долгов нет,потому что я не беру кредитов и живу по средствам! :-D
    вы еще вперед меня побежите на митинг против «каббалы банков» :-D
    «Бог дал зайку,дал и лужайку,а приставы всё арестовали» Epic :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    на 9 мая ждем вас с листовками у ленты

    Thumb up 0 Thumb down 0

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