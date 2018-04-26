3 млрд рублей задолжали жители Бердска

Листовки с информацией о том, как узнать о своих долгах в интернете, раздавали судебные приставы 25 апреля на железнодорожном вокзале Бердска. В рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Цель акции — донести до граждан информацию о возможности использования электронных сервисов и в частности «Банка данных исполнительных производств». Людям не нужно никуда ходить, чтобы узнать о своих долгах и оплатить их через информационный сервис или мобильное приложение, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов. Судебные приставы не только раздавали листовки, но и отвечали на все интересующие бердчан вопросы.

По словам Александра Федотова, в настоящее время в работе бердского отдела судебных приставов находится более 32 000 исполнительных производств. На общую сумму долга 2,9 млрд рублей. Это долги по кредитам, алиментам, за коммунальные услуги и прочее. Самое большое количество исполнительных листов касается неуплаты штрафов.