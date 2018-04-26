К 3 годам условно приговорил суд одного из фигурантов дела о растрате на оборонном НЗИВе в Искитиме

По уголовному делу по фактам присвоения, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ) на оборонном НЗИВе оглашен первый приговор.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2015 года 60-летний генеральный директор и 64–летний главный инженер Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), расположенного в Искитиме, с целью хищения денежных средств заключили договор о ремонте четырех установок прессования на сумму более 8 млн рублей с 35-летним директором новосибирской фирмы.

При этом последний, согласно устной договоренности сторон, за вознаграждение в сумме 2,5 млн рублей фактически имитировал ремонтные работы: организовал очистку, смазку и поверхностную частичную покраску оборудования на сумму менее 100 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства 35-летний подозреваемый обналичил.

В дальнейшем с целью легализации денежных средств, полученных противоправным путем, он составил фиктивный договор с двумя компаниями покупки бытовой техники и материалов на сумму около 7 миллионов рублей. Полученные денежные средства были обналичены и поделены между подозреваемыми.

В качестве мер, принятых в обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества, полученного в результате совершения противоправных действий фигуранта, наложены аресты на два автомобиля и прицеп, принадлежащие обвиняемым, стоимостью более 4 млн рублей.

64-летний фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили сегодня, 26 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В отношении 60-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 35-летнему — подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Искитимском районном суде проходят слушания по делу экс-директора НЗИВ Валерия Петрова. Помощник прокурора Елена Черняева, 9 апреля, озвучила обвинение в адрес экс-директора НЗИВа Валерия Петрова и директора ООО ТПК Атлант-НСК Павла Яковлева.

«Сымитировать работу»

По данным следствия, на балансе НЗИВ числились 4 установки прессования. Они хранились в частично разобранном состоянии на открытых площадках завода. В апреле 2015 года на завод обратилась фирма из Челябинска, и предложила купить эти установки. Однако узнав, что им требуется восстановительный ремонт, отказалась.

Далее по словам помощника прокурора, Валерий Петров разработал и организовал преступный план хищения денежных средств с привлечением должностных лиц завода и любой коммерческой организации. Согласно плану эта коммерческая организация должна была документально и фактически сымитировать восстановительные работы установок прессования.

Затем на расчетный счет данной организации нужно было перечислить 8,29 млн рублей принадлежащих НЗИВ. В последствии деньги обналичить и передать Петрову 5,7 млн, растратив 2,5 млн рублей. Далее, по версии обвинения, он поручил главному инженеру завода Виктору Ванькову найти организацию, которая сможет провести имитацию восстановительных работ установок прессования.

— Ваньков, осознавая преступный характер, дал согласие на свое участие. Тем самым они вступили в преступных сговор. Ваньков должен был предложить руководителю коммерческой организации сымитировать работу, принять деньги. А потом 5,7 млн передать Петрову, — сообщила Елена Черняева.

Главный инженер обратился в ООО торгово-производственную компанию «Атлант-НСК», к директору Павлу Яковлеву. И посулил вознаграждение в сумме 2,5 млн рублей. По словам помощника прокурора, Яковлев согласился на это.

— Яковлев должен был как директор заключить договор, организовать имитацию проведения восстановительных работ путем очистки и смазки поверхности, покраски отдельных сборочных единиц установок прессования. Обналичить деньги из похищенных средств и передать 5,7 млн рублей, — зачитала материалы обвинения Елена Черняева.

Позже перевели предоплату в размере 4,145 млн рублей с учетом с НДС. На обоих предприятиях оформили все необходимые документы. В том, числе и счет счет-фактура на сумму 8,29 млн рублей. По версии следствия, само оборудование перевезли сначала на территорию ООО ТПК Атлант, где за сумму не более 100 тысяч рублей произвели очистку. После этого оборудование перевезли обратно на НЗИВ.

Далее, как гласят материалы дела, Яковлев обналичил более 6 млн, из которых 5,7 млн рублей передал Ванькову, а тот в свою очередь Яковлеву.

«Не указано место преступления»

После того, как прозвучала версия обвинения, слово взял экс-директор завода Валерий Петров, попросив исследовать доказательства. По его словам, ему неясно в чем собственно его обвиняют: в присвоении, или растрате имущества.

Действительно Петрову и мне непонятно в чем его обвиняют. Есть денежная сумма. Ее присвоили или растратили? Или часть присвоили, часть растратили? Ответа мы не услышали, — резюмировал адвокат.

На несоответствия в деле указал и адвокат Павла Яковлева. В первую очередь он указал на то, что в материалах обвинения не указано место нахождения, в котором открыт расчетный счет АО НЗИВ, с которого перечислялись деньги.

— Более того, даже наименования банковской организации в которой открыт расчетный счет указываются различные. В одном месте указывается ПАО Сбербанк, в другом месте как Сибирский банк Сбербанка России. Очевидно, что это разные организации. Таким образом, в ходе предварительного расследования и в обвинительном заключении не указано не только место нахождение банковской организации, но и не определено даже в каком именно из двух указанных банков находился расчетный счет АО НЗИВ. То есть не указано место совершения преступления. В данном случае место совершения преступления нужно и для территориальной подсудности уголовного дела, — заявил адвокат Игорь Хрячков.

Он также указал, что по тексту форма собственности НЗИВ указывается где-то как АО, а местами как ОАО, что противоречиво и неконкретно. Также, в предъявленном обвинении указано, что на основании устава некое должностное лицо с некой должностью обладает рядом организационно-распорядительных полномочий.

— Между тем в обвинении не указано устав какого именно юрлица имеется в виду, какое именно физическое лицо и с какой должностью наделено указанными полномочиями. Вместе с тем по тексту обвинения фигурирует несколько юрлиц, имеющих свои уставные документы и руководители. Которые естественно обладают полномочиями как органы юрлиц, — резюмировал адвокат.

Сторона защиты Павла Яковлева указала на то, что эти противоречия нарушают права его подзащитного, так как из обвинения непонятно в чем он конкретно обвиняется. Адвокат ходатайствовал перед судом о возврате дела прокурору. Елена Черняева попросила у суда время, чтобы ознакомиться с доводами защиты. Судебное заседание перенесли на 16 апреля.

Однако и в этот день адвокаты ходатайствовали о возврате дело прокурору по формальным признакам. Отметим, что на оба заседания суд приглашал свидетелей, однако из-за позиции защиты их так и не смогли выслушать.

Петрова, напомним, задержали в декабре, 2017 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Справка

НЗИВ — базовое предприятие по освоению и серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13 и новейших систем вооружений «Искандер». Один из основных профилей завода – производство промышленных взрывчатых веществ – БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты П, детонаторы ПДН-4. ОА «НЗИВ» в составе Научно-производственного концерна «Техмаш» входит в государственную корпорацию «Ростехнологии».