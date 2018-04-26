Салют за счет спонсоров прогремит в День Победы в Бердске

Широко отпразднуют День Победы в Бердске. Мероприятия, посвященные 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартуют за несколько дней до праздника.

Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны у главы Бердска Евгений Шестерина пройдет 4 мая. В ДК «Родина» 7 мая состоится городское торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Сталинградской битвы «Мы верили, мы знали — победим». Традиционная акция «Свеча памяти» назначена на 8 мая. В одно с ней время пройдет флешмоб «Песня Победы». Городская легкоатлетическая эстафета пройдет за день до Дня Победы.

— Третий год мы проводим концерт на железнодорожном вокзале. Первый год переживали, будет ли это востребовано, понравится или нет. Но на самом деле все очень довольны. И горожане, и приезжие. Концертов будет два — 2 и 9 мая. Выступать будет детская школа искусств «Берегиня» и музыкальная школа, — рассказала на заседании совета старейшин 25 апреля начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

День Победы в Бердске начнется с панихиды о всех погибших воинах в Преображенском соборе.

— В прошлом году мы провели парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС на площади Горького. Он имел положительные отклики. В этом году мы немного поменяли время построения «Бессмертного полка» для того, чтобы этот парад принимали его участники. «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы, — сообщила Оксана Михайловна.

В это время в парке Победы проходит традиционный «Победный привал». В полдень на Мемориале Славы начинается «Час памяти».

Праздничная программа на площади Горького стартует в 15.00. И завершится праздничным салютом в 22.00.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Мокриенко, фейерверк запустят на площади Горького. Праздничный салют прогремит за счет спонсоров. От собранных средств будет зависеть, каким он будет по масштабу, отметила Оксана Михайловна.