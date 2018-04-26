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Праправнучка купца-миллионера раскрыла семейные тайны в Бердске

Елена Строева из семьи известных предпринимателей Жернаковых побывала в бердском музее на выставке, посвященной ее предкам. (ВИДЕО, ФОТО)

26.04.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Праправнучка купца миллионера раскрыла семейные тайны в Бердске

Праправнучка первого миллионера всю жизнь проработала часовым мастером

В бердском историко-художественном музее 20 апреля состоялась встреча на выставке «Подарок из прошлого от Лидии Цисляк».

— В 1990 году 28 апреля бердчанка Лидия Цисляк передала в дар бердскому историко-художественному музею бесценные семейные реликвии. Одна из них — альбом семьи Ильи Жернаковых. Также она преподнесла два предмета из купеческого чайного сервиза. В альбоме более 60 уникальных фотографий. Почему уникальных? Они очень хорошо сохранились, а датированы концом 19 века , — открыла встречу заведующая историческим отделом Наталия Шапенкова.

Праправнучка купца миллионера раскрыла семейные тайны в Бердске

На выставке более 60 уникальных фотографий

Легенды
Даритель Лидия Фоминична поведала музею семейную легенду. В селе Тула в 40 км от Бердска, которое сейчас затоплено, жил купец-промышленник Илья Жернаков с женой Софьей Титовной. Имел кожевенный завод в деревне Хлопуново. Племянник Владимир Жернаков был городским головой Новониколаевска. Жила в доме экономка и портниха Анастасия Рублева. Так как она была калекой, одна нога была короче другой, ее возили шить к Гороховым. Жена Жернакова умерла раньше мужа. Ездили к ним в гости с детьми на двух каретах.

Дома все кипело, жарилось. Был повар-кулинар. Анастасия Кузьмовна только приказывала, что готовить. После смерти жены, она стала хозяйкой. В 1930 году Жернаков был раскулачен. Имущество конфисковано. Илью Александровича парализовало и его оставили в доме, а должны были отправить в Нарым. Рублева ухаживала за ним до его смерти в 1930 году.

Ее из дома выселили, она поехала в родное село Атаманово, в дом своего брата. После смерти приемной дочери Жернаковой Мани она перебралась к брату в Новосибирск — в 1932 году. Приехала она с железной кроватью и сундуком с вещами. Сундук большой, обитый жестью, ключ от него со звоном. Из вещей — шаль пуховая с белой каймой, ковровая скатерть-палас, одежда. Кофточку гипюровую, фарфоровые чашки и блюдца товарищества Кузнецова Анастасия Рублева подарила свой племяннице Лидии Цисляк.

По предположениям, эту легенду бердчанке передала Анастасия Кузьмовна. У музейщиков возник вопрос, так это было или нет. Нашла ли эта легенда документальное подтверждение рассказывает выставка.

Жернаковы — одна из самых именитых купеческих фамилий в Сибири
Жернаковых было три брата, они были из мещан. Переселились в начале 70-х в город Колывань Томской губернии. Старший брат Ипполит Александрович позже обосновался в Бердске и стал там торговать мануфактурой. Второй брат Евграф Александрович остался торговать в Колывани. Младший Илья Александрович служил у Евграфа доверенным.

Жернаковы — одна из самых именитых купеческих фамилий в Сибири. Старшинство в плане известности принадлежит Евграфу Жернакову — колыванскому купцу 1 гильдии. Обороты мануфактурной торговли купца в конце 19 века достигали 1 млн рублей в год.

Автор видео Елена Белоусова

За отказ выйти замуж за Горохова, осталась без наследства
Праправнучка Евграфа Жернакова Елена Строева рассказала, что своего прапрадеда она узнала очень давно. В 13 лет ее мать, когда они проходили по улице Фабричной в Новосибирске, показала на дом, где она родилась и сказала, что недалеко от этого дома находится кожевенная фабрика, принадлежащая прапрадеду. Так она узнала, что ее предок был очень богатый человек. Ей захотелось узнать об этом больше и она обратились к бабушке, которая рассказала интересную историю.

— Ее мать была из очень богатой семьи, которая имела фабрики, заводы, пароходы не только в Новосибирске, но и в Томске, Барнауле. Захотел отец выдать дочь Александру, мою прабабку, замуж. Нашли ей очень богатого жениха, я считаю, это был Горохов. Не то Александр, может быть, и Сергей на нее виды имел. А она отказалась. Он ей не понравился. И она сбегает из дома. За что была проклята отцом Евграфом Жернаковым и лишена наследства, — поведала Елена Николаевна.

Праправнучка купца миллионера раскрыла семейные тайны в Бердске

Бабушка, похороненная по документам в 1918 году, прожила 70 лет

Старшая сестра Александры Жернаковой Екатерина вышла замуж за старшего сына купца Владимира Горохова — Сергея. Еще одна интрига купеческой семьи заключается в том, что в архивных документам записано, что она умерла в 1918 году от аппендицита. По сохранившейся семейной легенде, озвученной Еленой Строевой, она прожила 70 лет. На выставке бердчане могут увидеть фото молодой Екатерины и в 1944 году.

Ты- купчишка, а я дворянского рода
Праправнучка купца-миллионера Елена Строева, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что родители частенько спорили, кто из них круче. Мать говорила: «Мой прадед имел фабрики, заводы, пароходы». А отец ей: «Ну, что ты — купчишка, а я дворянского рода».

Сама Елена ни к купцам, ни к дворянам себя не относит.
— Мы родились в советское время. Я всю жизнь проработала часовым мастером, сейчас на пенсии. Моя бабушка Анна Антоновна после смерти матери, попала в детский дом. Ничего из вещей не сохранилось, кроме одной фотографии, которую она хранила всю жизнь. Она висела у нас на стене, — поделилась представительница именитого купеческого рода Жернаковых.
Она подарила «Курьер. Среда. Бердск» автограф с пожеланиями мира и благоденствия.


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