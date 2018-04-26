Украл 50 вентилей от пожарных стояков в многоквартирном доме житель Новосибирска

В Новосибирске задержан подозреваемый в краже противопожарного оборудования, сообщили сегодня, 26 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Накануне сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» задержали 41-летнего подозреваемого в краже вентилей с пожарных стояков. В одном из домов по улице Дениса Давыдова мужчина демонтировал пятьдесят латунных изделий. Причиненный товариществу собственников жилья ущерб превысил 56 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ(Кража). В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений, а также устанавливают возможных покупателей похищенного имущества. Ведется дальнейшее расследование.