КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
продам
продам
продам 1-ю квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не доверяют информации властей о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» россияне

Посаженные на теплотрассе елки имеют опасную опасную ограду в Бердске

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Кудрин: Контрсанкции чреваты тяжелыми последствиями для России

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ-2018 стали лицеисты из Бердска

Как заплатить за услуги ЖКХ в праздничные дни в Бердске

3 млрд рублей задолжали жители Бердска

Библия попала в список ненужных книг по версии американского журнала

Со скандала начался капремонт в пятиэтажке Бердска

Носителями ВИЧ оказались 8,5% обследованных в тест-мобиле в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Залоговый Hyundai Solaris арестовали у нового владельца авто в Бердске

Прежний хозяин иномарки не платил долги банку, где взял кредит на покупку машины. Автомобиль продал. Но его смогли разыскать судебные приставы.

26.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Залоговый Hyundai Solaris арестовали у нового владельца авто в Бердске

Судебным приставам приходится разыскивать не только должников, но и их имущество

Арестовали залоговый автомобиль Hyundai Solaris за долги утром 26 апреля судебные приставы-исполнители в Бердске.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, бердчанин взял автомобиль в кредит. Но свои обязательства перед банком перестал выполнять. Его долг в финансовую организацию составил 350 тыс. рублей. Банк подал иск в суд.

Как только исполнительный лист поступил в бердский отдел судебных приставов, сотрудники начали работу по поиску должника, но он не шел с ними на контакт, отметил Александр Федотов. Судебным приставам удалось разыскать Hyundai Solaris. Но уже у третьего лица.

Как пояснил бердчанин, у которого находился автомобиль, он его недавно купил. И еще даже не успел зарегистрировать иномарку.

В Бердске это уже не первый случай, когда залоговый автомобиль должник продает, и машину арестовывают уже у нового владельца. Обычно новым владельцам залоговых автомобилей потраченные на покупку средства не удается вернуть, пояснил Александр Викторович.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не доверяют информации властей о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» россияне Посаженные на теплотрассе елки имеют опасную опасную ограду в Бердске Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

(5) Комментариев

  1. Смотрящий

    А как же закон о благонадежном приобретателе? Когда человек заведомо не знал, что машина в залоге, суд оставляет имущество за ним( покупателем).

    Thumb up 11 Thumb down 1

  2. Сибирячка

    Ну как же это так! Почему у нас такие законы? Тут понятно, что человек пошёл на мошенничество, и он за это не отвечает. Сколько уже людей пострадало от таких мошенников, и не каких движений со стороны законодателей нет. Странно!

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Ольга

      А ничего странного, лично я уже ничего не жду от органов власти, кроме ухудшения. Всё для воров, не видно что-ли? Защищаться нельзя, собираться нельзя, вообще ничего нельзя и страдает только законопослушный гражданин. Новый владелец авто ничего не знал, купил и на тебе, забирают. Дольщики деньги вложат и назад их уже не вернут, только застройщика гос-во оштрафует и далеко не в пользу дольщиков. Кругом одни такие примеры. Раньше я задавала себе вопросы: «как так то? Не может быть! Должен быть выход!» Сейчас уже нет.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. наивный

    А как старый хозяин смог продать автомобиль, если ПТС находится в банке?

    Thumb up 3 Thumb down 2

  4. Зима

    Интересное у нас государство.
    Оно всеми силами поддерживает воров, должников и взяточников.
    Вот должник продал машину и ему ничего не будет, потому что машину благополучно нашли и отобрали у ни в чём не повинного человека.
    Человек будет страдать за вину другого.
    Эти законы написаны из дурдома каким-нибудь Наполеоном. А мы по ним живём и не жужжим….

    Thumb up 10 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика