Залоговый Hyundai Solaris арестовали у нового владельца авто в Бердске

Арестовали залоговый автомобиль Hyundai Solaris за долги утром 26 апреля судебные приставы-исполнители в Бердске.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, бердчанин взял автомобиль в кредит. Но свои обязательства перед банком перестал выполнять. Его долг в финансовую организацию составил 350 тыс. рублей. Банк подал иск в суд.

Как только исполнительный лист поступил в бердский отдел судебных приставов, сотрудники начали работу по поиску должника, но он не шел с ними на контакт, отметил Александр Федотов. Судебным приставам удалось разыскать Hyundai Solaris. Но уже у третьего лица.

Как пояснил бердчанин, у которого находился автомобиль, он его недавно купил. И еще даже не успел зарегистрировать иномарку.

В Бердске это уже не первый случай, когда залоговый автомобиль должник продает, и машину арестовывают уже у нового владельца. Обычно новым владельцам залоговых автомобилей потраченные на покупку средства не удается вернуть, пояснил Александр Викторович.