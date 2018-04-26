Залоговый Hyundai Solaris арестовали у нового владельца авто в Бердске

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А как же закон о благонадежном приобретателе? Когда человек заведомо не знал, что машина в залоге, суд оставляет имущество за ним( покупателем).
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Ну как же это так! Почему у нас такие законы? Тут понятно, что человек пошёл на мошенничество, и он за это не отвечает. Сколько уже людей пострадало от таких мошенников, и не каких движений со стороны законодателей нет. Странно!
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А ничего странного, лично я уже ничего не жду от органов власти, кроме ухудшения. Всё для воров, не видно что-ли? Защищаться нельзя, собираться нельзя, вообще ничего нельзя и страдает только законопослушный гражданин. Новый владелец авто ничего не знал, купил и на тебе, забирают. Дольщики деньги вложат и назад их уже не вернут, только застройщика гос-во оштрафует и далеко не в пользу дольщиков. Кругом одни такие примеры. Раньше я задавала себе вопросы: «как так то? Не может быть! Должен быть выход!» Сейчас уже нет.
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А как старый хозяин смог продать автомобиль, если ПТС находится в банке?
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Интересное у нас государство.
Оно всеми силами поддерживает воров, должников и взяточников.
Вот должник продал машину и ему ничего не будет, потому что машину благополучно нашли и отобрали у ни в чём не повинного человека.
Человек будет страдать за вину другого.
Эти законы написаны из дурдома каким-нибудь Наполеоном. А мы по ним живём и не жужжим….
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