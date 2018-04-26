Все меньше россиян экономят на еде

Доля россиян, пытающихся экономить на основных продуктах питания, в I квартале 2018 года продолжила сокращаться, свидетельствуют данные исследования «Потребительского индекса Иванова», которое проводит Sberbank Investment Research — аналитическое подразделение Sberbank CIB (условным Ивановым аналитики называют типичного представителя российского среднего класса)

Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (то есть ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со II квартала 2017 года. В I квартале этого года она составила 64% — на 6% меньше, чем годом ранее, и на 1% ниже, чем в IV квартале.

На фоне сравнительно низких темпов продовольственной инфляции и сокращения доли потребителей, ориентирующихся на низкие ценовые сегменты, доля Ивановых, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, сократилась до 71% с 73% в I и IV кварталах прошлого года. Это самый низкий показатель с конца 2014 года, близкий к уровням, наблюдавшимся до экономического спада, отмечают аналитики.

В то же время доля потребителей, для которых определяющим фактором является качество продуктов, выросла — на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 69%.

«Такие изменения — косвенный признак того, что Ивановы уже полностью адаптировали свои расходы на продукты питания, которые, впрочем, по-прежнему составляют 38% совокупных затрат (средний исторический уровень — 36%). По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, в конечном итоге расходы на еду вернутся к прежним уровням, однако это произойдет лишь после ощутимого увеличения реальных доходов населения», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Несмотря на сокращение доли тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промо-акциям, по-прежнему довольно велика: 24% респондентов сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в IV квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее он был выше на 1%).

Ранее крупнейший в России ритейлер Х5 Retail Group отмечал тренд миграции покупательского трафика из магазинов «у дома» в более премиальные сегменты, включая супермаркеты (в Москве). Это, полагают в компании, указывает на потенциальное улучшение потребительской уверенности, передает «Интерфакс». Тем не менее, в I квартале потребители оставались рациональными и высокочувствительными к промо, указывал ритейлер.

На фоне этой тенденции выручка магазинов «у дома» «Пятерочка» в I квартале замедлила рост до 21,6% с 30,1% в I квартале 2017 года и 26% в IV квартале. Самой быстро растущей сетью Х5 оказались супермаркеты «Перекресток» (их выручка ускорила рост до 22,9% с 19,8% годом ранее, но росла чуть медленнее IV квартала — 22,4%).

По данным исследования Sberbank CIB, индекс потребительской уверенности в России в I квартале составил «минус 9%» по сравнению с «минус 10%» в IV квартале и I квартале 2017 года.