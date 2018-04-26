Лишились маткапитала из-за мошенницы 7 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области по обвинению в мошенничестве с материнским капиталом перед судом предстанет жительница Краснозерского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ордынским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летней жительницы Краснозерского района в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что женщина с января по май 2017 года по доверенности от юридических лиц заключала договоры на предоставление займа гражданам на приобретение недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала на территории Краснозерского района.

При заключении договоров займа, она убеждала обратившихся к ней лиц о передаче займов ей на хранение на 2 месяца до принятия положительного решения Пенсионным фондом, вводя в заблуждение заемщиков о том, что ПФ может отказать в использовании материнского капитала, тем самым похитила у семи заемщиков перечисленные им фирмой (займодавцем) заемные денежные средства на покупку жилья на общую сумму более 3 млн рублей.

В ходе расследования установлено, что трое потерпевших сами снимали поступившие им деньги на счет и передавали на хранение обвиняемой, а четверо потерпевших передали ей на хранение банковские карты с пин-кодами, которые обвиняемая сама обналичила.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.