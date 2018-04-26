КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 1-ю квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам комнату в общежитие
Продам
Продам 2-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Первых лиц государства обшивала модельер из Бердска

Травников рассказал Путину о жизни в Новосибирской области

Сгорела кухня из-за посудомоечной машины в многоквартирном доме в Бердске

Глава Банка России поздравила с победой в олимпиаде по финансовой грамотности ученика Экономического лицея Бердска

Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне

Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске

В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды

Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

Образцовой хочет сделать врио губернатора Травников Новосибирскую область

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Медведев останется главой правительства России до 2020 года

В списке «на вылет» из кабмина СМИ называют министров культуры Мединского, здравоохранения Скворцову и образования Васильеву.

26.04.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Медведев останется главой правительства России до 2020 года

Дмитрий Медведев возглавляет кабинет министров РФ

Новый состав правительства Российской Федерации возглавит действующий премьер Дмитрий Медведев. Об этом СМИ сообщил источник, знакомый с ситуацией в Кремле.

В понедельник, 7 мая, состоится церемония официального вступления в должность избравшегося на новый шестилетний срок президента Владимира Путина. В соответствии с законодательством после инаугурации правительство страны уйдет в отставку, в двухнедельный срок будет сформирован следующий состав высшего исполнительного органа власти.

Некоторое время назад журналисты узнали, что Госдума планирует рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже 8 мая. Согласно данным, предоставленным «Царьграду» источником в Кремле, депутатам предложат проголосовать за действующего главу кабинета министров Дмитрия Медведева.

Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведеву принято. Вероятность его пересмотра в оставшиеся до заседания парламента две недели, по словам источника, практически исключена.

В информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, говорится, что нынешний премьер должен остаться на своей должности до 2020 года. При этом утверждается, что посты заместителей Дмитрия Медведева займут новые лица, которых назначит не он. Имена будущих вице-премьеров не раскрываются.

Ранее политологи назвали несколько возможных претендентов на место руководителя правительства. Помимо Медведева, в составленных экспертами списках фигурировали вице-премьер Дмитрий Козак, глава администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и некоторые другие деятели.

Также были обнародованы фамилии министров, которые с высокой долей вероятности покинут правительство после инаугурации Владимира Путина. Это, в частности, Максим Соколов (министерство транспорта), Владимир Мединский (министерство культуры), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Ольга Васильева (министерство образования и науки).


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Первых лиц государства обшивала модельер из Бердска Афиша Бердска: Первомай и открытие парка Травников рассказал Путину о жизни в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика