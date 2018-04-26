Медведев останется главой правительства России до 2020 года

Новый состав правительства Российской Федерации возглавит действующий премьер Дмитрий Медведев. Об этом СМИ сообщил источник, знакомый с ситуацией в Кремле.

В понедельник, 7 мая, состоится церемония официального вступления в должность избравшегося на новый шестилетний срок президента Владимира Путина. В соответствии с законодательством после инаугурации правительство страны уйдет в отставку, в двухнедельный срок будет сформирован следующий состав высшего исполнительного органа власти.

Некоторое время назад журналисты узнали, что Госдума планирует рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже 8 мая. Согласно данным, предоставленным «Царьграду» источником в Кремле, депутатам предложат проголосовать за действующего главу кабинета министров Дмитрия Медведева.

Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведеву принято. Вероятность его пересмотра в оставшиеся до заседания парламента две недели, по словам источника, практически исключена.

В информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, говорится, что нынешний премьер должен остаться на своей должности до 2020 года. При этом утверждается, что посты заместителей Дмитрия Медведева займут новые лица, которых назначит не он. Имена будущих вице-премьеров не раскрываются.

Ранее политологи назвали несколько возможных претендентов на место руководителя правительства. Помимо Медведева, в составленных экспертами списках фигурировали вице-премьер Дмитрий Козак, глава администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и некоторые другие деятели.

Также были обнародованы фамилии министров, которые с высокой долей вероятности покинут правительство после инаугурации Владимира Путина. Это, в частности, Максим Соколов (министерство транспорта), Владимир Мединский (министерство культуры), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Ольга Васильева (министерство образования и науки).