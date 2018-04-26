Первых лиц государства обшивала модельер из Бердска

Квартет музейных встреч, содержание которых наполнит сердца и души мелодией вдохновения, ждет всех пришедших в ближайшее воскресенье, 29 апреля, в бердский музей!

Героями встреч станут модельер, писатель, художник и старый добрый кинофильм-юбиляр.

В 12:00 в музейных залах по ул. Спортивная, 9 откроется исторический слёт «швейных дел мастеров». Увлекательную историю швейной машинки в прошлом веке можно будет узнать не только из экскурсии по выставке «Швейный салон моей бабушки», но и из реальных судеб обладателей старинных экспонатов. Здесь же вас будет ждать встреча с модельером Тамарой Шалабановой, за плечами у которой создание эксклюзивных меховых изделий для первых лиц государства. А также викторина знатоков швейных дел и возможность самому пошить на швейной машинке, почти 100-летнего возраста. (вход свободный)

В 13:00 в арт-зале по ул. Спортивная, 9 всех ждет встреча с интересным человеком, общественным деятелем, членом Союза писателей и Союза журналистов Алексеем Ивановичем Протасовым, автором более 30 книг и брошюр, двух сборников стихов, лауреатом международного журналистского конкурса и конкурса «Российские династии», а в прошлом — горным инженером. Делимся житейскими мудростями и размышлениями о судьбах города и страны. (вход свободный)

В 14:00 в мемориальном музее «Театр Бирюкова» пройдет очередной кинолекторий. На этот раз смотрим и обсуждаем фильм «У меня все нормально» (Одесская киностудия, 1978).

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в одной из войсковых частей на Украине в 1970-е годы. Прототип персонажа Бирюкова — комбриг Г. Б. Балашов — был удостоен Государственной премии СССР. За что бригада Балашова была удостоена таких почестей и историю создания фильма Вы сможете узнать на нашем кинолектории. Ну, и конечно, посмотреть сам фильм. (Стоимость билета – 50 руб.)

В 16:00 в большом зале по ул.Спортивная, 9 состоится творческая встреча с автором картин, представленных на художественной выставки «Ветер перемен», Юлией Вергуновой ( г.Новосибирск). На выставке представлено 39 работ — живопись и графика. Ю.Вергунова в 33 года, будучи медицинской сестрой и мамой трех сыновей, круто изменила свою жизнь, воплотив в реальность мечту детства — стать художником: поступила в НОККИ, успешно его окончила и сегодня является художником, за плечами у которого участие в выставках областного и международного уровня. (вход свободный).

-Так, что в ближайшее воскресенье живем под девизом: «Новая встреча каждый новый час!». Готовы посетить все встречи?! Тогда запасайтесь бутербродами, а ароматный чай и чашка горячего кофе будет вам от музея в подарок, — сообщили в Бердском историко-художественном музее.