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Путин призвал по конкурсу выбирать управленцев в региональные органы власти

На встрече с главами субъектов РФ президент выразил надежду, что именно так они будут формировать свои команды после губернаторских выборов.

26.04.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин призвал по конкурсу выбирать управленцев в региональные органы власти

Владимир Путин на встрече с главами регионов 25 апреля

Владимир Путин в среду встретился с выпускниками программы подготовки резерва управленческих кадров. Среди них главы краев и областей, в том числе врио губернатора Андрей Травников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Завершая встречу с руководителями регионов, президент заявил о необходимости выбирать управленцев по конкурсу на всех уровнях, сообщает сайт Кремля. И таким способом формировать будущую команду. Вероятно, глава государства имел в виду региональные правительства, которые придется вновь создавать после губернаторских выборов в сентябре 2018 года.

-На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды, — обратился Путин к руководителям субъектов РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Травников официально заявил об участии в выборах губернатора.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    ага,выбирать между ставленником Путина и другим ставленником Путина :-D
    и все должности должны быть выборные,начиная от начальника полиции…
    но,лишь после того,когда будет независимое СМИ,где кандидаты не замаранные знакомством с олигархами будут предлагать свою программу

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