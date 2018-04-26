Путин призвал по конкурсу выбирать управленцев в региональные органы власти

Владимир Путин в среду встретился с выпускниками программы подготовки резерва управленческих кадров. Среди них главы краев и областей, в том числе врио губернатора Андрей Травников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Завершая встречу с руководителями регионов, президент заявил о необходимости выбирать управленцев по конкурсу на всех уровнях, сообщает сайт Кремля. И таким способом формировать будущую команду. Вероятно, глава государства имел в виду региональные правительства, которые придется вновь создавать после губернаторских выборов в сентябре 2018 года.

-На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды, — обратился Путин к руководителям субъектов РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Травников официально заявил об участии в выборах губернатора.