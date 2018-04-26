Травников рассказал Путину о жизни в Новосибирской области

Владимир Путин 25 апреля встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, сообщает сайт Кремля. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал ему о защите урожая, проектировании нового ЛДС и новых линий метро.

Травников рассказал президенту о состоянии региона и о том, как исполняются его поручения, данные в феврале 2018 года во время визита Путина в Новосибирск. Особое внимание он уделил ситуации в сельском хозяйстве.

«В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию. Врио главы региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая. Нужны льготные тарифы на целевые закупки зерна и предоставление субсидий на железнодорожные тарифы, — приводит слова Травникова его пресс-служба.

Также врио губернатора рассказал о работе по завершении строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Отдельной темой стала разработка стратегии развития области. Глава региона рассказал президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

«Первый поток запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны: Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково», Высшей школой экономики», — отмечает пресс-служба президента.