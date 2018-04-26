В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

В феврале пропала собака, ярко рыжая, лохматый, с гривой как у льва, маленького роста, хвост пушистый пальмочкой, может, кто приютил, отзовитесь.89529039532

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