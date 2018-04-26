В феврале пропала собака

Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне
Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске
Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске
В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды
Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска
Образцовой хочет сделать врио губернатора Травников Новосибирскую область
Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске
Ударил полицейского о бетонный столб угонщик Toyota Sprinter в Новосибирске
Родившей четверню семье поможет власть Новосибирской области
Молились в детской литургии 400 учащихся гимназий и воскресных школ в Новосибирске