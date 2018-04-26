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Об истории трех православных храмов Бердска расскажут в музее

О времени проведения будет сообщено дополнительно.

26.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей:

Музейное мероприятие, запланированное на 26 апреля перенесено! Встреча в «исторической гостиной», посвященная истории строительства трех православных Храмов на территории Бердска, переносится на 5 мая. О времени проведения будет сообщено дополнительно.
Приносим свои извинения!


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