Сгорела кухня из-за посудомоечной машины в многоквартирном доме в Бердске

Вечером в среду случился пожар в жилом многоквартирном доме в Бердске.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, 25 апреля загорелась кухня в 2-комнатной квартире дома по ул. Красная Сибирь.Квартира расположена на 4-м этаже.

В результате пожара огнем повреждена посудомоечная машина и кухонный гарнитур. Уже через 10 минут пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание посудомоечной машины. В подъезде было задымление, но эвакуировать людей не пришлось — в подъезде открыли окна, через которые уходил дым. На место происшествия выезжали полицейские и машина скорой помощи.

Пострадавших нет. Причины пожара и причиненный огнем ущерб устанавливаются.