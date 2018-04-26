Первых лиц государства обшивала модельер из Бердска
Травников рассказал Путину о жизни в Новосибирской области
Сгорела кухня из-за посудомоечной машины в многоквартирном доме в Бердске
Глава Банка России поздравила с победой в олимпиаде по финансовой грамотности ученика Экономического лицея Бердска
Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне
Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске
Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске
В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды
Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска
Образцовой хочет сделать врио губернатора Травников Новосибирскую область