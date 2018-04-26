Кандидатов на губернаторский пост выберет новосибирская «Единая Россия»

14 мая политсовет регионального отделения «Единой России» утвердит список участников праймериз по отбору кандидата от партии на пост губернатора Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте областного отделения партии.

-На заводе им. Чкалова Андрей Травников объявил о своем решении. Сегодня хочу обратиться к вам, уважаемые партийцы, ведь вы как никто владеете ситуацией на местах и прошу не распыляться, а сосредоточиться на нашей общей цели и благополучно дойти до финала. Не так много времени осталось до выборов губернатора — совсем скоро сентябрь. 14 мая пройдет политсовет и на нем мы определимся с кандидатурами, которые определит партия на предварительное голосование. Одна из кандидатур нам уже известна,по положению их должно быть как минимум две, – сказал глава новосибирских единороссов Валерий Ильенко.

23 апреля врио губернатора Андрей Травников на «Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова» заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. Травников является членом президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

«Решение было принято давно. Безусловно, я намерен участвовать в выборах. Я намерен работать здесь долго. Владимир Владимирович Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о назначении меня временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области, давал мне напутствие – сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни», – процитировал руководителя региона сайт правительства Новосибирской области.

В середине апреля президиум генсовета «Единой России», отклонив предложения ряда региональных парторганизаций, дал указание провести праймериз перед выборами всех уровней по самой открытой форме.

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. В 2014 году перед предыдущими губернаторскими выборами новосибирские единороссы также отбирали кандидата с помощью праймериз. Тогда конкуренцию Владимиру Городецкому, который в итоге был избран главой региона, составили депутат законодательного собрания Алексей Александров и мэр наукограда Кольцово Николай Красников.