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Кандидатов на губернаторский пост выберет новосибирская «Единая Россия»

Региональное отделение партии власти в мае проведет праймериз по отбору претендентов. Врио губернатора Андрей Травников официально заявил о намерении баллотироваться.

26.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

 

Кандидатов на губернаторский пост выберет новосибирская Единая Россия

Врио губернатора Андрей Травников в Бердске

14 мая политсовет регионального отделения «Единой России» утвердит список участников праймериз по отбору кандидата от партии на пост губернатора Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте областного отделения партии.

-На заводе им. Чкалова Андрей Травников объявил о своем решении. Сегодня хочу обратиться к вам, уважаемые партийцы, ведь вы как никто владеете ситуацией на местах и прошу не распыляться, а сосредоточиться на нашей общей цели и благополучно дойти до финала. Не так много времени осталось до выборов губернатора — совсем скоро сентябрь. 14 мая пройдет политсовет и на нем мы определимся с кандидатурами, которые определит партия на предварительное голосование. Одна из кандидатур нам уже известна,по положению их должно быть как минимум две, – сказал глава новосибирских единороссов Валерий Ильенко.

23 апреля врио губернатора Андрей Травников на «Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова» заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. Травников является членом президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

«Решение было принято давно. Безусловно, я намерен участвовать в выборах. Я намерен работать здесь долго. Владимир Владимирович Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о назначении меня временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области, давал мне напутствие – сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни», – процитировал руководителя региона сайт правительства Новосибирской области.

В середине апреля президиум генсовета «Единой России», отклонив предложения ряда региональных парторганизаций, дал указание провести праймериз перед выборами всех уровней по самой открытой форме.

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. В 2014 году перед предыдущими губернаторскими выборами новосибирские единороссы также отбирали кандидата с помощью праймериз. Тогда конкуренцию Владимиру Городецкому, который в итоге был избран главой региона, составили депутат законодательного собрания Алексей Александров и мэр наукограда Кольцово Николай Красников.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    опять спектакль -фарс «выборов» …
    какие еще могут быть сомнения в «избрании » протеже Путина ,и.о. губернатора Травникова ? )))

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