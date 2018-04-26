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Огородят или снесут опасную трубу бывшей котельной возле школы в Бердске

С трубы возле лицея №7 осыпаются кирпичи. В любой момент может произойти несчастный случай. (ВИДЕО)

26.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Огородят или снесут опасную трубу бывшей котельной возле школы в Бердске

Кирпичи падают с верхушки трубы

Об опасности разрушающейся трубы бывшей котельной рядом с лицеем №7 напомнили 25 апреля члены совета старейшин мэру Бердска Евгению Шестернину.

— Аварийная труба грозит большими неприятностями, — уверил Владимир Колотов.

— У меня есть другая труба — на ул. Ушакова. Если вот такую дырку раньше делали, то сейчас если пойдете по улице — в ряд мы поставили блоки, потому что боимся. Сейчас нужно спасать коллектор. Мы обратились к заместителю губернатора Семке, нам дополнительно по линии ЧС выделили еще 12 млн рублей. А нужно еще 80 млн рублей. И я, откровенно говоря, не знаю, за что браться. Знаю только одно: эту трубу (трубу котельной, — прим. ред.) можно огородить и сделать надпись. Если кто полез, то это его проблемы. А коллектор, на котором полгорода, еще 15 лет тому назад был признан аварийным, — отметил мэр.

Автор видео Галина Панчева

Шестернин признал, что проблема с разрушающейся трубой котельной есть и предложил провести обследование, понять степень опасности разрушения, и если ждать нельзя, то снести трубу по линии ЧС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане давно жаловались на разрушающуюся трубу некогда существовашей котельной рядом с домом №49 по ул. К. Маркса. Конструкция опасно накренилась. Ее могло свалить ветром. При этом она может задеть дом или школу.

Позже выяснилось, что труба стоит на частной территории. Собственник участка — юридическое лицо. Его долго не могли найти. Видимо, земельный вопрос все-таки разрешился. Дело осталось за малым — найти деньги на снос.


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(2) Комментариев

  1. Qwerty

    Вот пока никого не засыпет, так и не огородят. Зачем эти слова, можно сделать молча, а эта пыль в глаза, типа их забота о людях никому не интересна

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  2. Эрвин

    Предлагал им уже снести эту трубу. За Сантимо мы сносили. Хотя о чем я говорю это же бердск. Предлагали ливневки прочистить -в штыки восприняли, трубу предложили снести -разговаривать не хотят. Много идей успешно реализованных в других городах. Ах да, есть момент. Откаты я не даю.

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