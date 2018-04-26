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Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ-2018 стали лицеисты из Бердска

Команда учащихся бердского Экономического лицея завоевала третье место в чемпионате по компьютерному моделированию экономики и менеджмента среди школьников.

26.04.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой и из архива героев Нет комментариев

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ 2018 стали лицеисты из Бердска

Бердчане — лучшие в Сибири по компьютерному моделированию экономики и менеджмента

— Экономическая игра МЭКОМ — русская версия гамбургского варианта МЭМ, появилась в Москве 1992 году. В 1993 году состоялся первый чемпионат. С 1995 года ученики экономической школы, а затем лицея, участвуют в турнирах по МЭКОМ разного уровня. Он активно развивался и вошел в ежегодный межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», организатором которого является Экономический лицей Бердска. В 2003 году ребята стали серебряными чемпионами России и поехали на чемпионат мира в Испанию, где заняли 3 место. В 2016 году представители МЭКОМ клубов решили учредить кубок Новосибирской области, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» преподаватель МЭКОМ, международный магистр Максим Арещенко.

МЭКОМ –компьютерное моделирование экономики и менеджмента. Ребята создают свою фирму и моделируют различные отношения между конкурентами. Совершают вложения для улучшения качества товара, увеличивают число продукции, варьируют цены. Все игроки изначально в равных условиях. Но на конец игры, которая длится 7-8 периодов (каждый период — 3 месяца или 1 квартал) — это около 2 лет побеждает та фирма, которая набирает максимальный рейтинг — РИФ.

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ 2018 стали лицеисты из Бердска

МЭКОМ формирует волю и желание побеждать

На чемпионат школьников в Москву в конце марта 2018 года съехались 64 команды со всей страны. Новосибирскую область представляли 4 команды из Экономического лицея, 3 команды из Искитима.
По итогам чемпионата команда Бердского экономического лицея заняла 3 место. Все команды вошли в 25 лучших.

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ 2018 стали лицеисты из Бердска

Экономический лицей из Бердска лучший в Сибири

— Это достойная победа. Нас обошли только команда из Москвы и Химок. Экономический лицей почти на одном уровне со столицей и однозначно лучший в Сибири, — подчеркнул Максим Сергеевич.
МЭКОМ взращивает успешных бизнесменов.

Занятия МЭКОМ для лицеистов являются уроками по выбору во внеурочной деятельностью, т. е. во второй половине дня. Ребята занимаются еженедельно по 2-3 часа.

В Экономическом лицее активно используют версию МЭКОМ-5. Эта новая версия позволяет значительно экономить бумагу и увеличить скорость обмена информации между соревнованиями. В среднем уходило 100 листов на одну игру. Ребята с начала года отыграли более 200 игр. Сэкономили 8000 рублей с ноября по март.

По мнению преподавателя, занимаясь МЭКОМ ребята получают практические навыки предпринимательства. Они могут рискнуть виртуальными средствами и либо прогореть, либо развить свое производство. В каждом сценарии игры они выпускают разную виртуальную продукцию. Сегодня они могут продавать смартфоны, завтра — утюги или средства от насекомых. Каждый вид товара ведет себя на рынке по-разному.

Эта игра развивает математические способности и улучшает знание английского языка. Многие мэкомовцы- выпускники стали предпринимателями и успешно занимаются бизнесом по всей России.
В процессе игры бердчане знакомятся и общаются с ребятами с других городов. Это очень развивает кругозор. Не все становятся экономистами, кто-то нашел себя в журналистике или в инженерной области. В любом случае, МЭКОМ формирует волю и желание побеждать.

Развитие способностей и знаний иностранного языка

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ 2018 стали лицеисты из Бердска

Лицеист планирует заниматься бизнесом

Кирилл Чучин, учится в 6 инженерном классе, занимается МЭКОМ второй год:
— Победы в чемпионатах прибавляют уверенности в себе. С помощью МЭКОМа мы узнаем как работает рынок, как осуществляются продажи. Если я в будущем буду организовывать бизнес, эти знания мне очень пригодятся.

Призерами всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ 2018 стали лицеисты из Бердска

Ученик Экономического лицея мечтает стать кинорежиссером

Глеб Качесов, учится в 9 математическом классе, занимается МЭКОМ два года:
-МЭКОМ интересен тем, что мы проигрываем разные сценарии. Мы общаемся с соперниками, которые пытаются тебя переиграть и получить большую прибыль. Интересно видоизменять стратегию. Непередаваемые эмоции! МЭКОМ развивает стратегические и математические способности, совершенствуется знание английского языка. Я планирую стать кинорежиссером, и умения и навыки, которые я приобрел, учась в Экономическом лицее, мне в этом помогут.


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