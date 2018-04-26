Книги в тюрьму: акцию по сбору литературы для женской колонии объявил «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» объявляет благотворительную акцию «Книга в тюрьму» для исправительной колонии №9 — единственной в Новосибирской области, где содержатся впервые осужденные женщин.

Ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 18:00 мы ждем вас по адресам в Бердске: ул. К. Маркса 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, допофис «Курьер. Среда. Бердск», а также в искитимском офисе редакции по ул. Вокзальной, 4, офис 27. Приветствуется художественная литература, стихи и романы. Не принимаются религиозные и политические книги, журналы и газеты. Просим вас, дорогие читатели, приносить книги в приемлемом состоянии, без сильных повреждений и плесени. Первый этап акции продлится до 20 апреля.

— В женской колонии на данный момент обширная библиотека, читать там очень любят, книги там, конечно, нужны. Лучше всего подойдет художественная литература, романы или стихи, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Перемитина, врио начальника пресс-службы главка ФСИН по Новосибирской области.

Чтение книг — одно из самых главных видов досуга в местах заключения. Книги помогают осужденным пережить тяжелый период, а также являются источником тепла и вдохновения.

Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек. Осужденные там разного возраста. Среди них есть женщины, не имеющие семьи, постоянного места жительства, страдающие различными заболеваниями. Заключенные трудоустроены в раскройном и швейном цехах.

Тюремная библиотека тоже становится рабочим местом. Например, экс-глава Бердска Илья Потапов, осужденный на 10 лет строго режима за взятки и другие коррупционные преступления, работает библиотекарем. И отчисляет из своего заработка деньги в счет погашения 500-миллионного штрафа. Правда, выплатить такую сумму он сможет более чем за 8000 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».