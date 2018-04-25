Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне

Более половины россиян (55%) ожидают усиления санкций против России в течение ближайшего года, ослабления давления ждут только 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).​

Проведенный ВЦИОМом опрос показал, что о расширении санкций в отношении России в начале апреля 2018 года слышали 73% россиян. 53% респондентов расценивают их как попытку повлиять на внешнеполитический курс России, а 25% считают, что главной целью санкций является борьба с бизнес-конкурентами. При этом влияние антироссийских санкций на ситуацию внутри страны россияне оценивают неоднозначно: 28% респондентов заявили, что эти ограничения идут во вред, а 30% — на пользу нашему обществу. В отношении личной жизни оценки граждан России оказались более определенные. Так, 77% опрошенных не видят никаких последствий от западных санкций для своих семей.

Как отмечает ВЦИОМ, новости о санкциях западных стран против России стали неотъемлемым элементом жизни россиян — они интересуют 61% опрошенных, а среди людей старше 60 лет — все 78%. Среди молодежи (18–24 года) доля тех, кто интересуется новостями о санкциях, составила 42%.

По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, санкции являются не временным решением, а постоянным форматом международной политики в мире новой холодной войны. «Такое мнение, бывшее маргинальным всего несколько лет назад, когда Запад ввел против России первые санкции, теперь стало доминирующим. Надежды на разрядку геополитической напряженности не умерли, но перешли в разряд пожеланий», — считает он.

Федоров подчеркнул, что трезвый взгляд на происходящее заставляет россиян готовиться к жизни в условиях «долгоиграющих» санкций, передает РБК. «Принцип «не верь, не бойся, не проси» сегодня хорошо описывает нашу оценку действий Запада и возможностей разрядки в отношениях с ним», — отметил гендиректор центра.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских компаний, чиновников и бизнесменов. В санкционный список попали 24 россиянина и 14 компаний из России, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В середине апреля в Госдуму России был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США. Авторами выступили спикер Думы Вячеслав Володин, его заместитель от КПРФ Иван Мельников и лидеры всех думских фракций. Законопроект предполагает введение запрета или ограничений на импорт в Россию нескольких видов товаров — лекарств, сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также алкоголя и табака из США или стран, поддержавших антироссийские ограничения. В документе также предусмотрен запрет на сотрудничество в некоторых областях.

22 и 23 апреля в Торонто прошел двухдневный саммит стран G7. По итогам переговоров главы МИД Канады, США, Франции, Японии, Италии, Великобритании и Германии заявили о готовности ужесточить санкции в отношении России. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не боится возможного ужесточения и готова ответить на это.