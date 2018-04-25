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Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве, выставив засаду у теплотрассы. Он зарезал 69-летнюю хозяйку квартиры и ее сожителя, с которыми у него произошла пьяная ссора.

25.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске

СК ходатайствует об аресте подозреваемого в двойном убийстве

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

24 апреля около 2.30 в полицию Новосибирска позвонил мужчина, который сообщил, что в квартире дома по ул. Народной в Калининском районе обнаружил труп своей 69-летней матери и её 53-летнего сожителя с признаками насильственной смерти.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Опросив жителей дома, сотрудники полиции установили, что в данной квартире часто собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые распивали спиртные напитки вместе с хозяевами.

Проверив всех возможных свидетелей произошедшего, полицейские установили личность подозреваемого в совершении убийства — ранее судимого за кражу безработного соседа потерпевших в возрасте 31 года.

Полицейские установили место, где может появляться подозреваемый – рядом с теплотрассой, и выставили засаду. Через несколько часов гражданин был задержан и доставлен в полицию.

Предварительно установлено, что между гражданами в ходе распития спиртного возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес множественные ножевые ранения потерпевшим, после чего, забрав спиртное и телефон хозяйки, скрылся с места преступления.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Предварительно установлено, что убийство произошло 11 апреля, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном управлении Следственного комитета.

О судьбе хозяйки квартиры забеспокоились родственники, жилище вскрыли 24 апреля, а там обнаружили два трупа.

Подозреваемый в двойном убийстве дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем продолжается устанавливаться картина произошедшего. С этой целью в полном объеме произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления (нож) и другие объекты и предметы, имеющие доказательственное значение, произведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.


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