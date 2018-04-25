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В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды

Росфинмониторинг обнаружил тысячи офшоров, с помощью которых россияне отмывали деньги. Материалы на депутатов и губернаторов переданы правоохранителям.

25.04.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды

В «панамском досье» упоминался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, передает РБК.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — подытожил он.

Как следовало из «панамского досье», офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

В «райском досье» упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В среднем зарплата. :-D :-D :-D

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  2. Поросёнок Пётр

    Конечно можно и ничего им за это не будет, чай не Гейропа какая загнивающая, в наших краях посадка-отставка большой шишки возможна только в случае проигрыша в конфликте с другой большой шишкой (смотри пример Сечин-Улюкаев).

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