КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 1-ю квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам комнату в общежитие
Продам
Продам 2-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне

Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске

Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске

В панамском и райском досье нашли махинации на миллиарды

Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

Образцовой хочет сделать врио губернатора Травников Новосибирскую область

Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

Ударил полицейского о бетонный столб угонщик Toyota Sprinter в Новосибирске

Родившей четверню семье поможет власть Новосибирской области

Молились в детской литургии 400 учащихся гимназий и воскресных школ в Новосибирске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

На заброшенной стройке Минобороны техника расчистила территорию. И сразу появились претенденты на участок. Город готов «пользоваться» 5-этажками.

25.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

Долгострой на территории военного городка

Более десяти лет один из пейзажей Бердска уродует пятиэтажный «долгострой» на территории военного городка. Но на днях, как сообщили жители близлежащих домов, на участок заброшенной стройки прибыла техника. Она выровняла грунт на огороженной территории и вывезла оттуда снег.

Со стороны выглядит так, будто «кто-то» подготовил площадку для дальнейших строительных работ. «Курьер. Среда Бердск» из собственных компетентных источников стало известно, что после появления строительной техники на «долгострое» объявились и другие претенденты на объект.

В частности, заявляют о праве собственности поставщики бетонных плит и других стройматериалов, с которыми якобы не рассчитался застройщик. Скорее всего, это Министерство обороны, прекратившее стройку после расформирования бердских воинских частей в 2009 году.

Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

Долгострой, фото с крыши

Мэра Бердска Евгения Шестернина рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ситуации вокруг «долгостроя».

— Администрация города Бердска продолжает работу по признанию за этими домами собственника. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем строить с ним договорные отношения на пользование этими домами, — сказал Евгений Шестернин.

По мнению главы, стройку необходимо завершить, чтобы они приносила пользу городу. А пока же там лазят дети-экстремалы, рискуя жизнью. Полиции нередко приходится выезжать на недостроенные объекты в военном городке, чтобы снять подростков с крыш.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пользу от санкций для страны и своих семей увидели россияне Спонсоров нет на бесплатную раздачу георгиевской ленточки в Бердске Два трупа две недели пролежали в квартире после убийства в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Набор "Время"
Производственная компания "Союз", ИП Сметанина Т.И.
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика