Собственника «долгостроя» в военном городке ищет власть Бердска

Более десяти лет один из пейзажей Бердска уродует пятиэтажный «долгострой» на территории военного городка. Но на днях, как сообщили жители близлежащих домов, на участок заброшенной стройки прибыла техника. Она выровняла грунт на огороженной территории и вывезла оттуда снег.

Со стороны выглядит так, будто «кто-то» подготовил площадку для дальнейших строительных работ. «Курьер. Среда Бердск» из собственных компетентных источников стало известно, что после появления строительной техники на «долгострое» объявились и другие претенденты на объект.

В частности, заявляют о праве собственности поставщики бетонных плит и других стройматериалов, с которыми якобы не рассчитался застройщик. Скорее всего, это Министерство обороны, прекратившее стройку после расформирования бердских воинских частей в 2009 году.

Мэра Бердска Евгения Шестернина рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ситуации вокруг «долгостроя».

— Администрация города Бердска продолжает работу по признанию за этими домами собственника. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем строить с ним договорные отношения на пользование этими домами, — сказал Евгений Шестернин.

По мнению главы, стройку необходимо завершить, чтобы они приносила пользу городу. А пока же там лазят дети-экстремалы, рискуя жизнью. Полиции нередко приходится выезжать на недостроенные объекты в военном городке, чтобы снять подростков с крыш.