Образцовой хочет сделать врио губернатора Травников Новосибирскую область

У Новосибирской области есть все возможности для того, чтобы получить статус образцового региона в реализации президентских инициатив, считает временно исполняющий обязанности главы области Андрей Травников.

Такое заявление он сделал на пленарном заседании региональной дискуссионной площадки «Единая Россия. Направление 2026» 24 апреля, где обсуждались возможные пути реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, состоявшегося 1 марта 2018 года и ключевые моменты концепции стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, сообщает REGNUM.

Травников предложил всем заинтересованным озвучивать свои идеи по разработке Стратегии и сообщил, что в ближайшее время будет создана интернет-площадка, где любой новосибирец сможет дать свой комментарий или внести предложение.

«Сегодня нам предоставляется уникальная возможность для того, чтобы придать новый импульс развитию региона. Необходимо разработать новые подходы для решения тех задач, которые ставит перед нами президент страны Владимир Путин», — отметил Травников, подчеркнув, что это рост эффективности работы власти и общества для повышения уровня жизни в стране.

Одним из важнейших проектов, реализуемых в рамках поручений президента, по мнению региональных властей, является создание пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научного потенциала.

Что позволит окончательно закрепить статус Новосибирской области как научного центра России.

Есть и ряд других направлений, по которому планируется интенсивное развитие Новосибирской области.

Среди них — разработка новых мер поддержки семей с детьми до трёх лет, обеспечение многодетных семей земельными участками, выделение жилья молодым специалистам, в первую очередь, на территории сельских населённых пунктов. В числе возможных механизмов — льготная ипотека и создание маневренного жилого фонда на сельских территориях для широкого круга специалистов.

Ещё одно направление — формирование у жителей региона ответственного отношения к жизни и здоровью.

Отметим, что ранее Андрей Травников сообщил, что новосибирским властям предстоит большая работа: за короткий срок превратить идею Новосибирского научного центра в конкретные проекты и снова презентовать его руководству страны. Ещё 8 февраля во время визита Владимира Путина в Новосибирск, была представлена идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, предприятиями и образовательными учреждениями. В числе поручений президента и разработка мер по проведению синхротронно-нейтронных исследований с созданием синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке. Проект предварительно назвали «Академгородок 2.0».