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Ударил полицейского о бетонный столб угонщик Toyota Sprinter в Новосибирске

Сотрудник полиции получил тяжелое ранение при задержании подозреваемых в кражах из автомобилей. Угонщику удалось скрыться, но его нашли.

25.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ударил полицейского о бетонный столб угонщик Toyota Sprinter в Новосибирске

Полицейские оперативно задержали подозреваемых в нападении на коллегу

При выполнении служебных обязанностей тяжело ранен сотрудник полиции, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Днем 24 апреля в Заельцовском районе Новосибирска при задержании причастных к кражам ценных вещей из автомобилей тяжелое ранение получил полицейский.

На улице Дуси Ковальчук наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на припаркованный автомобиль «Тойота Спринтер» с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. Ранее похожий по приметам автомобиль уже фигурировал в уголовных делах по фактам краж из автомобилей. Когда оба офицера громко произнесли «Полиция!», а один предъявил служебное удостоверение, водитель резко тронулся с места.

Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулем мужчина продолжал движение и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. После этого машина с места преступления скрылась.

По данному факту управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Получивший тяжелые травмы сотрудник полиции был экстренно доставлен в лечебное учреждение.

По горячим следам автомашина подозреваемого была найдена брошенной по ул. Дуси Ковальчук, сообщили в региональном управлении СКР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности всех находившихся в салоне автомобиля мужчин. Днем в полицию были доставлены пассажиры иномарки, а около 21 часа полицейские задержали 26-летнего новосибирца, управлявшего «Тойотой».

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу и проверку причастности задержанных к хищениям автотранспорта в городе Новосибирске.

В настоящее время 26-летний подозреваемый дал показания о событии преступления и ожидает рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.


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