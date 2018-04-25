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Родившей четверню семье поможет власть Новосибирской области

Молодая мать из Искитима в одночасье стала многодетной. Семье определили соцработника для скорейшего оформления документов на полагающиеся выплаты.

25.04.2018 Фото: Nso.ru Нет комментариев

Родившей четверню семье поможет власть Новосибирской области

Пока молодая мама с новорожденными детьми находится в больнице. Отец навещает

Предоставление мер социальной поддержки жительнице Новосибирска Марине Стекловой, родившей 13 апреля четверых детей, взял под личный контроль врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Вице-губернатор посетил многодетную мать в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре 24 апреля.

«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, мы будем оказывать содействие», – отметил Сергей Нелюбов. Для семьи определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий. Кроме того, Сергей Нелюбов вручил семье Стекловых сертификат на покупку бытовой техники.

Напомним, что глава региона Андрей Травников поздравил семью Стекловых с рождением детей и распорядился оказать необходимую поддержку.

И.о. министра здравоохранения Елена Аксёнова доложила врио Губернатора, что состояние мамы и четверых малышей, родившихся 13 апреля, удовлетворительное, они находятся под интенсивным наблюдением.

Глава региона поздравил родителей малышей: «Поздравляю родителей и родственников, бабушек и дедушек, потому что очень радостное событие. С другой стороны, мы понимаем, какой ворох забот сейчас свалится на молодую семью». Глава области поручил врио заместителя губернатора Сергею Нелюбову совместно с мэрией Новосибирска оказать все возможные меры поддержки.

«Переговорите, какая помощь еще требуется. И, безусловно, все, что мы можем сделать, необходимо сделать», – подчеркнул глава области Андрей Травников.

Глава региона также обратил внимание на необходимость оказания организационного сопровождения молодой семьи, которое потребуется для оформления необходимых документов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас семья Стекловых проживает в Новосибирске. Но Марина планирует на какое-то время уехать на свою родину в Искитим, где ей помогут ухаживать за малышами бабушки.


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