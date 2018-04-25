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Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

Минобороны дает добро на то, чтобы дорога прошла по его землям. Планируется, что данные участки поставят на кадастровый учет в 2018 году. (ВИДЕО)

25.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 13 коммент.

Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске

Идея открыть площадь Горького для разгрузки транспорта возникла у бердской власти власти более двух лет назад

Вспомнили об идее сквозного проезда по ул. Горького 25 апреля на совете старейшин в Бердске.

— Эта идея старая была: ул. Горького и площадь открыть для сквозного движения до ул. Вокзальной. Эта идея в какой-то степени живет или ее отставили? — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву старейшина Николай Илюшечкин.

По словам Каравайцева, данная идея жива и к тому же определена в генеральном плане Бердска. В настоящее время решается вопрос с Министерством обороны, так как ул. Горького в своем продолжении проходит по землям минобороны.

Автор видео Галина Панчева

— Когда решим вопрос с минобороны, тогда будем рассматривать строительство дороги в той части и открытие улицы на площади, — пояснил Каравайцев.

— А участки минобороны, они в какой степени сейчас решаются? Что-то там город проворонил. Представление документов. Минобороны давало разрешение. Город проворонил. И второй раз, якобы, выслали документы, вот как сейчас решается вопрос. Там же и территория большая, и там же жилые дома, и застройка может быть. Это важная для города территория, — отметил Илюшечкин.

Ситуация следующая: минобороны приготовил приказ, где данные четыре участка были определены, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет, объяснил Федор Васильевич.

— В настоящее время отправлена новая схема, с учетом замечаний, они приготовят новый приказ и данные участки будут поставлены на кадастровый учет. Мы постараемся решить этот вопрос в 2018 году, — уверил Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса. Якобы она способна разгрузить половину города.

О строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона главной площади Горького. заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города( к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Перевозчики и проектировщики, разделяя идею разгрузки центральной части города за счет продления ул. Горького и открытие площади, выражают сомнения. В-первых, необходимо асфальтировать и периферийные улицы. Во-вторых, чтобы открыть площадь Горького, нужно сделать дорогу, которая сейчас есть только до Преображенского храма, иначе затея теряет смысл.


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    как хорошо теперь в ленту заезжать

    Thumb up 3 Thumb down 8

  2. Аноним

    Не все жители довольны будут,Но город разгрузит эта прямая улица основательно,на микрорайон и в белокаменный не нужно будет петлять по всему городу…

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    • Аноним

      Дурень , Красноармейскую и Красную Сибирь разгрузит , а дорогу с южного и Белокаменного загрузит .

      Thumb up 8 Thumb down 2

      • Аноним

        И еще вопрос возникает — это через площадь хотят сделать трассу или петлять надо .
        Как не крути , а свинье кафтан не идет .

        Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Аноним

    И куда этот проезд будет вести ?
    В поля предназначенные для сельских угодий ?
    А смысл ?

    Thumb up 13 Thumb down 4

  4. я

    в том то и дело, что до храма есть только дорога — по одной полосе в каждую сторону — тротуара нет, по ней еще и люди ходят. А из широченной дороги уходить в 1 полосу, да еще и с пешеходами на проезжей части -сомнительное удобство.

    Thumb up 14 Thumb down 2

  5. Аноним

    Ничего эта улица не разгрузит. Но 100% что у Шестернина и К на подставные фамилии земли вдоль этой дороги уже замышкованы

    Thumb up 11 Thumb down 1

  6. Аноним

    Маршруты ОТ наверное сильно поменяются.. впервые можно сказать со времени появления ОТ =)

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  7. Аноним

    «Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске»

    Значит Бердчан, ЛИШАТ прогулочной площади используемой для семейного отдыха, чтобы меру ездить на работу стало проще!
    :-! :-! :-!

    Thumb up 11 Thumb down 3

  8. Аноним

    представляю сколько народу будет в праздники в ленте *HELP*

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    • Аноним

      «представляю сколько народу будет в праздники в ленте»

      Ажиотаж пройдет. Цены в Ленте практически не отличаются от «конкурентов». Оказывается в Новосибирске и Бердске это два абсолютно разных магазина!

      Thumb up 4 Thumb down 1

  9. Марта

    2 года власти думают, действовать когда начнут????? или они только в своих интересах действуют???? дорогу уже сделайте, а то ежедневно я по Бердску добираюсь до дома, дольше чем до Академа

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