«Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске»

Идея открыть площадь Горького для разгрузки транспорта возникла у бердской власти власти более двух лет назад
Вспомнили об идее сквозного проезда по ул. Горького 25 апреля на совете старейшин в Бердске.
— Эта идея старая была: ул. Горького и площадь открыть для сквозного движения до ул. Вокзальной. Эта идея в какой-то степени живет или ее отставили? — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву старейшина Николай Илюшечкин.
По словам Каравайцева, данная идея жива и к тому же определена в генеральном плане Бердска. В настоящее время решается вопрос с Министерством обороны, так как ул. Горького в своем продолжении проходит по землям минобороны.
Автор видео Галина Панчева
— Когда решим вопрос с минобороны, тогда будем рассматривать строительство дороги в той части и открытие улицы на площади, — пояснил Каравайцев.
— А участки минобороны, они в какой степени сейчас решаются? Что-то там город проворонил. Представление документов. Минобороны давало разрешение. Город проворонил. И второй раз, якобы, выслали документы, вот как сейчас решается вопрос. Там же и территория большая, и там же жилые дома, и застройка может быть. Это важная для города территория, — отметил Илюшечкин.
Ситуация следующая: минобороны приготовил приказ, где данные четыре участка были определены, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет, объяснил Федор Васильевич.
— В настоящее время отправлена новая схема, с учетом замечаний, они приготовят новый приказ и данные участки будут поставлены на кадастровый учет. Мы постараемся решить этот вопрос в 2018 году, — уверил Каравайцев.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса. Якобы она способна разгрузить половину города.
О строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона главной площади Горького. заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города( к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.
Перевозчики и проектировщики, разделяя идею разгрузки центральной части города за счет продления ул. Горького и открытие площади, выражают сомнения. В-первых, необходимо асфальтировать и периферийные улицы. Во-вторых, чтобы открыть площадь Горького, нужно сделать дорогу, которая сейчас есть только до Преображенского храма, иначе затея теряет смысл.
как хорошо теперь в ленту заезжать
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Только не туда
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Не все жители довольны будут,Но город разгрузит эта прямая улица основательно,на микрорайон и в белокаменный не нужно будет петлять по всему городу…
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Дурень , Красноармейскую и Красную Сибирь разгрузит , а дорогу с южного и Белокаменного загрузит .
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И еще вопрос возникает — это через площадь хотят сделать трассу или петлять надо .
Как не крути , а свинье кафтан не идет .
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И куда этот проезд будет вести ?
В поля предназначенные для сельских угодий ?
А смысл ?
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в том то и дело, что до храма есть только дорога — по одной полосе в каждую сторону — тротуара нет, по ней еще и люди ходят. А из широченной дороги уходить в 1 полосу, да еще и с пешеходами на проезжей части -сомнительное удобство.
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Ничего эта улица не разгрузит. Но 100% что у Шестернина и К на подставные фамилии земли вдоль этой дороги уже замышкованы
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Маршруты ОТ наверное сильно поменяются.. впервые можно сказать со времени появления ОТ
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«Сквозной проезд откроют на ул. Горького в Бердске»
Значит Бердчан, ЛИШАТ прогулочной площади используемой для семейного отдыха, чтобы меру ездить на работу стало проще!
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представляю сколько народу будет в праздники в ленте
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«представляю сколько народу будет в праздники в ленте»
Ажиотаж пройдет. Цены в Ленте практически не отличаются от «конкурентов». Оказывается в Новосибирске и Бердске это два абсолютно разных магазина!
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2 года власти думают, действовать когда начнут????? или они только в своих интересах действуют???? дорогу уже сделайте, а то ежедневно я по Бердску добираюсь до дома, дольше чем до Академа
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