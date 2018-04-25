Молились в детской литургии 400 учащихся гимназий и воскресных школ в Новосибирске

22 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, в Новосибирске прошла традиционная детская архиерейская литургия. На богослужении в Троице-Владимирском соборе собрались 400 учащихся и преподавателей православных гимназий и воскресных школ.

Божественную литургию совершил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в сослужении настоятеля Троице-Владимирского собора – епископа Колыванского Павла и духовенства Новосибирской епархии.

В этом году было заявлено рекордное число участников детской литургии – 400, сообщили в медиацентре Новосибирской епархии. Среди них учащиеся и преподаватели из 5 православных гимназий и 17 воскресных школ. Главный регент литургии – матушка Татьяна Егорова, управляющая детским хором Вознесенского собора.

По завершении литургии митрополит Тихон вознес молитву о детях и поздравил всех учащих и учащихся с праздником Пасхи. Он подчеркнул, что педагоги православных гимназий и воскресных школ, воспитывая молодое поколение, несут важное и ответственное служение.

Обращаясь к участникам детской литургии, владыка Тихон напомнил о словах патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Современные молодые люди мечтают о красивой и благополучной жизни, нередко забывая о том, что настоящая красота и счастье – это не внешний лоск и глянец, но внутреннее состояние человека. Подлинная красота, подчеркнул предстоятель Русской Церкви, раскрывается в полноте, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в нас Богом.

«Имея свободную волю, человек всегда может выбирать доброе или злое. Нам необходимо научить детей, чтобы они могли различать, что служит во благо, а что – во вред. Мы, старшее поколение, совершали, конечно, ошибки и через неудачи и падения приобрели опыт духовной жизни. Но лучше, если человек с молодости будет беречь себя от всякого зла», – отметил Митрополит Тихон.

«Сегодня мы молились Господу Иисусу Христу, чтобы Он оградил наших детей, – продолжил Владыка Тихон, – чтобы они возрастали в чистоте, целомудрии, послушании старшим, и стали боголюбивыми чадами Церкви, ответственными и совестливыми гражданами Отечества».